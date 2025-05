ШЕФИЦА УНМИК-а БЛАГО ПРОТЕСТУЈЕ ЗБОГ УПАДА КУРТИЈЕВЕ ПОЛИЦИЈЕ: Избећи једностране акције које ризикују ескалацију

"Специјална представница Генералног секретара Зијаде је забринута због затварања објеката које финансира Србија на северу Косова, укључујући и Халу спортова у Северној Митровици која дуго подржава развој спорта и младих, те акције усмерене на предузећа за водоснабдевање у Северној Митровици и Зубином Потоку, због њиховог потенцијалног утицаја на добробит и живот заједнице", навела је мисија УНМИК на мрежи X.



SRSG Ziadeh is concerned about the ongoing actions to close Serbia-funded facilities in north Kosovo incl. the Sports Center in North Mitrovica which has long supported youth & sports development & the action vis-à-vis the Water Supply Companies in North Mitrovica and Zubin Potok

— UNMIK (UN Mission in Kosovo) (@UNMIKosovo) May 15, 2025