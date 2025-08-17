РЕДОВИ, РЕДОВИ На границама гужве ЧЕКА СЕ И 60 МИНУТА
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне Полиције РС, добијеним у 17:10 часова, на путничким терминалима наших најфреквентнијих граничних прелаза задржавања возила су од 20 до 60 минута.
Путничка моторна возила на Хоргошу на излазу из Србије чекају 40 минута, а на ГП Хоргош 2 и Келебија по 60 минута.
На ГП Прешево и Батровци на излазу путничка моторна возила чекају 20 минута, а на граничним прелазима Гостун и Шпиљани на улазу 40 минута.
Теретна моторна возила на ГП Шид и Батровци на излазу из Србије чекају 60 минута.
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.
Из Ауто Мото Савеза Србије возачима препоручују да вожњу прилагоде већем броју возила и променљивом стању коловоза са држањем већег одстојања између возила како би могли да реагују и избегну неочекиване опасности на путу које доносе лоши временски услови.
Према последњим информацијама добијеним у од ЈП " Путеви Србије", на наплатним рампама нема задржавања возила.