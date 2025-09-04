СИЈАРТО ЧВРСТО НА СТРАНИ БАЊАЛУКЕ Народ Српске бира ко ће да га води
04.09.2025. 14:13 14:18
Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто је рекао да поштује све демократски изабране руководиоце, а самим тим и председника Републике Српске Милорада Додика.
"Међутим, треба да видимо да суверена политика може да се спроводи само на тај начин да буде ослобођена свих спољних утицаја и покушаја утицаја и треба легитимитет такве политике, односно легитимитет људи који су демократски изабрани да се поштује", поручио је Сијарто.
Сијарто је додао да страни утицај који се примењивао на Западном Балкану видимо дуги низ година и да је увек доводио до дестабилизације.
Није прихватљиво да се ниподоштавају руководиоци демократски изабрани, руководиоци народа, напоменуо је Сијарто.