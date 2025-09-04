scattered clouds
СИЈАРТО ЧВРСТО НА СТРАНИ БАЊАЛУКЕ Народ Српске бира ко ће да га води

04.09.2025. 14:13 14:18
Пише:
Дневник
Извор:
Спутњик
s
Фото: youtube prinstcrin/ CNBC International Live

Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто је рекао да поштује све демократски изабране руководиоце, а самим тим и председника Републике Српске Милорада Додика.

"Међутим, треба да видимо да суверена политика може да се спроводи само на тај начин да буде ослобођена свих спољних утицаја и покушаја утицаја и треба легитимитет такве политике, односно легитимитет људи који су демократски изабрани да се поштује", поручио је Сијарто.

Сијарто је додао да страни утицај који се примењивао на Западном Балкану видимо дуги низ година и да је увек доводио до дестабилизације.

Није прихватљиво да се ниподоштавају руководиоци демократски изабрани, руководиоци народа, напоменуо је Сијарто.

 

 

петер сијарто Република Српска Милорад Додик
Вести Политика
