"СНС МАРШИРА ПО ГРАДОВИМА СРБИЈЕ" Богосављевић огорчен на блокадере: ШТА СТЕ РАДИЛИ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ КАДА ОНИ ОВАКО?

20.08.2025. 20:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник / Информер
zarko
Фото: Принтскрин Nova S

У више од 50 градова у Србији у току су окупљања грађана који јасно поручују "НЕ" блокадерима који већ девет месеци малтретирају народ.

Овај својеврсни народни устанак засметао је појединим новинарима, људима који подржавају насилне демонстрације током којих су запаљене и уништене просторије СНС и државних институција.

Тако је новинар Жарко Богосављевић на друштвеним мрежама "напао" блокадере јер по његовом мишљењу изгледа нису били довољно насилни.

-СНС маршира... Марширају по градовима Србије... Негде их је мање, негде више, али марширају... Шта сте радили девет месеци када они овако? -написао је Богосављевић на друштвеним мрежама.

зар
Фото: принтскрин x / @zarkobns
блокаде
Извор:
Дневник / Информер
Пише:
Дневник
