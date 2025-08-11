У СПЛИТУ ПОНОВО АНТИСРПСКА АТМОСФЕРА: На Пољуду горела српска застава уз усташки поклич "За дом спремни"
ЗАГРЕБ: На утакмици два хрватска тима Хајдука и Горице на сплитском Пољуду синоћ је горела српска застава уз усташки поклич "За дом спремни".
Били су истакнути транспаренти на ћирилици, а певало се поново и "Киша пада, киша пада, Србија пропада".
Хрватски портал Индеx је пренео је да је то део кореографије Торцидаша коју, због лошег времена. нису успели да изведу на прошлој утакмици када су играли са ФК Истром.
Једина реакција на скандалозно понашање навијача Хајдука, али и ћутање хрватских генерално на експанзију усташтва последњих недеља и месеци широм Хрватске, стигло је од опозиционе посланице Далије Орешковић, која је на свом Фејсбук профилу написала:
"Пленковић је постигао оно што је хтео. Ово није само инцидент хулигана и празних глава. Ово је производ власти, Томпсона, Далића и Цркве и њихове верзије хрватства, домољубља, вере и заједништва. Неко жели симболе Хрватске независне државе и усташе приказати као хероје Домовинског рата, а с таквима нема заједништва. То није наша Хрватска".
Орешковић је истакла да је поздрав "За дом спремни: је напад на хрватски идентитет и вредности.
"То је напад на саму Олују, а не њена прослава. Запалити српску заставу на утакмици између два хрватска клуба је кореографија актуалне власти, а не навијача. Нема ту Хајдуковаца", написала је Орешковић.