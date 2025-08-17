ОПАСНО ПОЗИВАЊЕ НА ГРАЂАНСКИ РАТ Поједини новинари у својим објавама иницирају проливање крви
Блокадери последњих девет месеци неуморно спречавају нормалан живот на улицама градова широм Србије.
Догађаји последњих дана су кулминација, или покушај, како је лидер напредњака Милош Вучевић рекао, да се зада последњи ударац и да се комплетира обојена револуција.
У последњим нападима блокадера споведено је невиђено насиље у Новом Саду када су просторије Српске напредне странке демолиране, а чланови који су бранили своје просторије замало спаљени. Током дивљања блокадери повређено је много људи и полицајаца који су часно обављали своју дужност и којима за то шта све трпе треба, како је рекао председник Србије Александар Вучић дати посебне награде.
Нападани су и новинари, који су такође радили свој посао. Док су неки од новинара завршили са озбиљним повредама други пак у својим објавама на друштвеним мрежама буквално позивају на грађански рат. Овакве објаве врло су опасне јер не позивају на смиривање страсти већ, напротив, на проливање крви.
Тако уредник портала Мој Нови Сад Владимир Булатовић, у својим објавама тврди да су га на радном задатку напали и полицајци и батинаши, као и да је добио, како каже каменчугу у главу од присталица СНС-а. Притом батинаше назива „скупином ситних лопужа спремних да можда добију који ударац за који евро, али не и да погину за ту лову“.
Поменути Булатовић у својој објави тврди да је добио батине и од полицајца, као и да је полиција „била малобројна и недовољно организована“. А полиција месецима уназад трпи грозне ствари од блокадера. Камење, флаше, ракете, топовске ударе, сузавце, бакље, летве, увреде. И још на крају у објави коју вам преносимо у наставку можете видети како пише “ На вратима смо Грађанског рата који неће проћи без жртава.“ Заиста опасно и срамотно позивање на деструкцију и анархију.