СРБИЈА И ЈАПАН ПОТПИСАЛИ ТРИ ВАЖНА СПОРАЗУМА Вучић: Резултати овог сусрета допринеће привредном расту и јачању економске стабилности наше земље
У Токију су данас, у присуству председника Србије Александра Вучића, потписана три билатерална документа која доприносе унапређењу сарадње Србије и Јапана, међу којима је заједничка изјава о постизању начелног споразума између Србије и Јапана о промовисању и заштити инвестиција.
Изјаву су потписали министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић и амбасадор Јапана у Београду Акира Имамура и тим документом се шаље јасан сигнал постојећим и новим инвеститорима о сигурности и перспективама улагања у Србију.
Потписан је и Меморандум о сарадњи између Министарства науке, технолошког развоја Србије и Министарства образовања, културе, спорта, наука и технологије Јапана, а потписали су га министар науке, технолошког развоја и иновација Бела Балинт и министарка образовања, културе, спорта, наука и технологије Јапана Тошико Абе.
Потписан је такође и Меморандум о разумевању у вези са сарадњом у области напредних ИКТ технологија у Србији између Канцеларије за ИТ и еГов Републике Србије и компаније NTT ДАТА, а потписали су га директор Канцеларије за ИТ и е-управу Михаило Јовановић и технички директор компаније NTT ДАТА Бојан Мразовец.
Председник Александар Вучић изјавио је да је за њега била посебна част и важна ствар за Србију што га је данас у Токију примио јапански цар Нарухито и истакао да је сваки сусрет са Нарухитом важан.
"Имао сам јутарњи састанак, аудијенцију код јапанског цара Нарухита. То је посебна част и, рекао бих, важна слика за Србију. Занимљиво је да су његови отац и мајка били у посети и то као престолонаследници, а не као царски пар 1976. године", рекао је Вучић новинарима.
Додао је да је са Нарухитом имао у Јапану више сусрета, али не и Београду и да је зато искористио прилику да га замоли да посети Београд и Србију.
Вучић је подсетио да је Нарухито ступио на дужност 2019. године и да је са својих 65 година млад цар, додајући да верује да ће он размотрити могућност доласка у нашу земљу.
"Историјска је била посета Шинзо Абеа у Београду и Србији 2018. године и још се о томе говори. Са оба саговорника, и са Његовим височанством царом Нарухитом и са премијером Ишибеом, сам разговарао о томе и о свему ономе што је долазило после тога, јер после тога смо кренули да убрзано унапређујемо наше односе, да их и у легислативном и сваком другом смислу дотерујемо и доводимо до стадијума где бисмо и једни и други били задовољни", навео је председник Вучић.
Посету Јапану председник Вучић завршава сутра, 17. септембра.