heavy intensity rain
12°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИЈА ЈЕ НАША КУЋА И НЕ ДАМО ЈЕ НИКОМЕ Месаровић: Уједињени смо од севера до југа, у борби против мржње, насиља и блокада

26.10.2025. 07:40 07:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
адр
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је да Србија још једном показала да је уједињена, од севера до југа, у борби против мржње, насиља и блокада.

-Наша Србија је и данас показала да је уједињена, од севера до југа, у борби против мржње, насиља и блокада! Пропали су и сви досадашњи покушаји изазивања обојене револуције, покушаји блокирања живота грађана, потпуног уништавања нашег образовног система и уништавање наше привреде. Покушавали су крвавим путем да дођу на власт, рушењем институција и изазивањем братоубилачког рата. Потпомогнути споља и изнутра, подржавани од стране србомрзачких медија и социјалних мрежа. И данас смо се у огромном броју окупили да кажемо ДОСТА! Србија жели да напредује и да се развија, да гради сигурну и извесну будућност за своју децу! Не дамо насилницима да нам украду будућност . навела је Месаровић.

Месаровић је истакла да је најјача брана политици насиља и блокада председник Александар Вучић и Српска напредна странка на челу са Милошем Вучевићем. 

-Зато су они највише нападани, јер покушавају да их ослабе и поколебају у борби за Србију и све њене грађане, зато што нису дозволили да се држава отима од народа на улици, насиљем. Неће им успети! То ове слике показују! Победиће Србија - поручила је Месаровић.

 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај