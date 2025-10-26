СРБИЈА ЈЕ НАША КУЋА И НЕ ДАМО ЈЕ НИКОМЕ Месаровић: Уједињени смо од севера до југа, у борби против мржње, насиља и блокада
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је да Србија још једном показала да је уједињена, од севера до југа, у борби против мржње, насиља и блокада.
-Наша Србија је и данас показала да је уједињена, од севера до југа, у борби против мржње, насиља и блокада! Пропали су и сви досадашњи покушаји изазивања обојене револуције, покушаји блокирања живота грађана, потпуног уништавања нашег образовног система и уништавање наше привреде. Покушавали су крвавим путем да дођу на власт, рушењем институција и изазивањем братоубилачког рата. Потпомогнути споља и изнутра, подржавани од стране србомрзачких медија и социјалних мрежа. И данас смо се у огромном броју окупили да кажемо ДОСТА! Србија жели да напредује и да се развија, да гради сигурну и извесну будућност за своју децу! Не дамо насилницима да нам украду будућност . навела је Месаровић.
Месаровић је истакла да је најјача брана политици насиља и блокада председник Александар Вучић и Српска напредна странка на челу са Милошем Вучевићем.
-Зато су они највише нападани, јер покушавају да их ослабе и поколебају у борби за Србију и све њене грађане, зато што нису дозволили да се држава отима од народа на улици, насиљем. Неће им успети! То ове слике показују! Победиће Србија - поручила је Месаровић.