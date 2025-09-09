СРБИЈА ЈЕ ПРВА У РЕГИОНУ, А 11. У ЕВРОПИ ПО УЧЕШЋУ ЖЕНА У ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ Ново истраживање у 193 земље сврстало нашу земљу у сам врх!

Анализом су биле обухваћене 193 државе чланице Уједињених нација и оцењене су према њиховом напретку у родној равноправности и политичком учешћу.

Проучавао се удео жена које су на позицијама шефова државе или владе, у владиним кабинетима, националним парламентима, као кандидаткиње за парламент и у органима локалне самоуправе.

Наша земља нашла се на 22. месту у свету, са 53 посто удела у учешћа жена у власти на свим нивоима, 11. у Европи и прва у региону! Далеко иза себе оставила је Босну и Херцеговину, Црну Гору, Северну Македонију, Албанију и Хрватску.

У Влади Србије тренутно је девет жена, на месту министарки, а ако се гледа на локалним нивоу, на примеру Града Новог Сада, на челу градских већа налази се више жена него икада- стубове Градске куће чини чак њих седам!

Јачање демократије и узори за будуће генерације

Многа истраживања показала су да веће учешће жена у политици једне државе доприноси смањењу корупције, повећању транспарентности и бољем функционисању институција. Жене у политици често више инсистирају на друштвеним темама и дугорочним решењима од мушкараца на истим позицијама.

Према коначним резултатима пописа становништва из 2022. године, у Републици Србији живи више жена него мушкараца- чак 183.000 више.

У Србији је то 51,4 посто, више од половине укупног становништва, а учешће жена у политици значи да политичке одлуке боље одражавају интересе целокупног становништва, а не само једног дела.

Такође, када девојчице виде жене на позицијама моћи, добијају снажну поруку да и оне могу бити лидери, доносиоци одлука и активне учеснице у друштву. То охрабрује већи број младих жена да се ангажују у јавном животу.

