СРБИЈА И КИНА ИМАЈУ СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОНОС Вучевић: Сарадња и челично пријатељство трају већ 70 година

Фото: принтскрин инстаграм/ milosvucevic

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић данас се састао са амбасадором Народне Републике Кине Ли Мингом.

Према речима Вучевића на састанку је било речи о наставку сарадње и очувању „челичног пријатељства“ два народа које траје већ 70 година.

-Захваљујући визији председника Александра Вучића и председника Си Ђинпинга, Србија и Кина су изградиле односе стратешког партнерства који су на понос и корист наших народа - рекао је Вучевић. 

