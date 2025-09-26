СРБИЈА И КИНА ИМАЈУ СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОНОС Вучевић: Сарадња и челично пријатељство трају већ 70 година
26.09.2025. 14:22 14:32
Коментари (0)
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић данас се састао са амбасадором Народне Републике Кине Ли Мингом.
Према речима Вучевића на састанку је било речи о наставку сарадње и очувању „челичног пријатељства“ два народа које траје већ 70 година.
-Захваљујући визији председника Александра Вучића и председника Си Ђинпинга, Србија и Кина су изградиле односе стратешког партнерства који су на понос и корист наших народа - рекао је Вучевић.