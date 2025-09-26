УЖАСАН ИНЦИДЕНТ ИСПРЕД МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ Малолетник претукао тинејџерку из чиста мира, нападач већ познат полицији због сличних инцидената
ЧАЧАК: Током дана у близини Медицинске школе у Чачку догодило се брутално насиље када је малолетни М.Б. физички насрнуо на петнаестогодишњу девојчицу Н.П.
- Како смо чули инцидент је почео када је осумњичени у пролазу ударио девојчицу раменом. Неколико тренутака касније, док је Н.П. села на клупу заједно са другарицама, М.Б. се вратио и почео да је удара песницама у пределу главе. Од силине удараца девојчица је пала на земљу, док су њене другарице у шоку посматрале напад - каже за РИНУ један од очевидаца.
Додају да је сцена била потресна и да су одмах обавестили надлежне службе.
Иначе, М.Б. је од раније познат полицији – већ је пријављиван због насиља у школи коју је похађао, и то након што је напао наставнике.
- Упркос томе, очигледно је да агресивно понашање није санкционисано на време, што је сада резултирало новим инцидентом - каже очевидац.
Полиција је обавила разговор са малолетником и његовим родитељима, а случај је прослеђен надлежним органима за малолетнике.