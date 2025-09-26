scattered clouds
20°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАСАН ИНЦИДЕНТ ИСПРЕД МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ Малолетник претукао тинејџерку из чиста мира, нападач већ познат полицији због сличних инцидената

26.09.2025. 14:17 14:19
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
policija
Фото: RINA / ilustracija

ЧАЧАК: Током дана у близини Медицинске школе у Чачку догодило се брутално насиље када је малолетни М.Б. физички насрнуо на петнаестогодишњу девојчицу Н.П.

- Како смо чули инцидент је почео када је осумњичени у пролазу ударио девојчицу раменом. Неколико тренутака касније, док је Н.П. села на клупу заједно са другарицама, М.Б. се вратио и почео да је удара песницама у пределу главе. Од силине удараца девојчица је пала на земљу, док су њене другарице у шоку посматрале напад - каже за РИНУ један од очевидаца.

Додају да је сцена била потресна и да су одмах обавестили надлежне службе.

Иначе, М.Б. је од раније познат полицији – већ је пријављиван због насиља у школи коју је похађао, и то након што је напао наставнике.

- Упркос томе, очигледно је да агресивно понашање није санкционисано на време, што је сада резултирало новим инцидентом - каже очевидац.

Полиција је обавила разговор са малолетником и његовим родитељима, а случај је прослеђен надлежним органима за малолетнике.

претучена тинејџерка чачак
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕТУЧЕН ТИНЕЈЏЕР НА АУТОБУСКОЈ ОКРЕТНИЦИ Група младића га пребила, огласила се Хитна помоћ

ПРЕТУЧЕН ТИНЕЈЏЕР НА АУТОБУСКОЈ ОКРЕТНИЦИ Група младића га пребила, огласила се Хитна помоћ

24.09.2025. 07:03 07:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај