ПОКРАЈИНА ПРЕДСТАВИЛА 17. ЦИКЛУС ПРОГРАМА НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ Еколошко оснаживање младих и подизање дговорности за бригу о животној средини
У оквиру Сајма екологије који се одржава на Новосадском сајму, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине представио је данас нови, 17. по реду, циклус програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ и нови Јавни позив за васпитно-образовне установе.
Циљ програма је да се подигне свест и лична одговорност за бригу о животној средини у васпитно-образовним установама и локалним заједницама на територији АП Војводине.
Испред Секретаријата присутнима се обратила подсекретарка и координаторка програма Бранкица Табак која је истакла значај овог дугогодишњег програма који помаже у еколошком оснаживању младих.
„Хвала вам што не одустајете. Верујем да ћете своје искуство проширити на мрежу људи које ви знате, који до сада нису учествовали, или пак јесу учествовали, али су застали. Понукајте их, наша тежња ће и ове године бити да наградимо што већи број пријављених образовних установа“, изјавила је подсекретарка Табак обраћајући се представницима васпитно-образовних установа.
Она је том приликом подсетила на важност сарадње тих установа са јединицама локалних самоуправа.
„Будите иницијатори. Очекујемо од вас да будете проактивни и дате свој максимални допринос. Разговарајте са представницима ваших општина и градова, јер мислим да је та спона преко потребна“, рекла је подсекретарка и додала да спровођење многих активности у овој области може да буде везано за јавна предузећа.
Табак је позвала представнике школа да што више разговарају са ученицима о заштити животне средине и да у свом наставном програму настоје да издвоје један еколошки дан како би скренули пажњу на све активности које спроводе и то колико су ученици упознати са њима.
Истакла је да ресорни секретаријат, као координатор програма, ове године поново опредељује стандардна средства која су доминантно већа у односу на средства осталих партнера.
„Ми желимо да кроз овај програм дамо допринос том друштву које ће убрзо преузети једну врло значајну лествицу, а то је део везан за заштиту животне средине. Ти млади људи ће ускоро бити носиоци овог друштва“, поручила је подсекретарка Табак.
Како је навела, ове године ће бити скраћен период учешћа, па ће се већ почетком маја кренути у реализацију награда за оне школе које покажу да су се најадекватније бавиле еколошком културом кроз овај пројект, како би се реализација излета завршила пре краја школске године.
Награде су нематеријалног карактера - једнодневни излети у заштићена подручја Војводине и семинар за наставнике награђених васпитно-образовних установа, као и награда Градске управе за заштиту животне средине, које подразумева озелењавање дворишта.
Јавни позив ће бити расписан у понедељак, 29. септембра, а рок за пријаву је до 31. децембра 2025. године.
Партнери у програму „За чистије и зеленије школе у Војводини" су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Град Нови Сад – Градска управа за заштиту животне средине, ЈП „Војводина шумеˮ, Покрет горана Војводине, представници локалних самоуправа и васпитно-образовних установа са територије АП Војводине.
Догађају је присуствовао и потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице Роберт Отот и чланица Градског већа за eкологију, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Вања Петковић.