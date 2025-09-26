scattered clouds
20°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОКРАЈИНА ПРЕДСТАВИЛА 17. ЦИКЛУС ПРОГРАМА НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ Еколошко оснаживање младих и подизање дговорности за бригу о животној средини

26.09.2025. 14:58 15:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Коментари (0)
Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

У оквиру Сајма екологије који се одржава на Новосадском сајму, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине представио је данас нови, 17. по реду, циклус програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ и нови Јавни позив за васпитно-образовне установе.

Циљ програма је да се подигне свест и лична одговорност за бригу о животној средини у васпитно-образовним установама и локалним заједницама на територији АП Војводине.

Испред Секретаријата присутнима се обратила подсекретарка и координаторка програма Бранкица Табак која је истакла значај овог дугогодишњег програма који помаже у еколошком оснаживању младих.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

„Хвала вам што не одустајете. Верујем да ћете своје искуство проширити на мрежу људи које ви знате, који до сада нису учествовали, или пак јесу учествовали, али су застали. Понукајте их, наша тежња ће и ове године бити да наградимо што већи број пријављених образовних установа“, изјавила је подсекретарка Табак обраћајући се представницима васпитно-образовних установа.

Она је том приликом подсетила на важност сарадње тих установа са јединицама локалних самоуправа.

„Будите иницијатори. Очекујемо од вас да будете проактивни и дате свој максимални допринос. Разговарајте са представницима ваших општина и градова, јер мислим да је та спона преко потребна“, рекла је подсекретарка и додала да спровођење многих активности у овој области може да буде везано за јавна предузећа.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Табак је позвала представнике школа да што више разговарају са ученицима о заштити животне средине и да у свом наставном програму настоје да издвоје један еколошки дан како би скренули пажњу на све активности које спроводе и то колико су ученици упознати са њима.

Истакла је да ресорни секретаријат, као координатор програма, ове године поново опредељује стандардна средства која су доминантно већа у односу на средства осталих партнера.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

„Ми желимо да кроз овај програм дамо допринос том друштву које ће убрзо преузети једну врло значајну лествицу, а то је део везан за заштиту животне средине. Ти млади људи ће ускоро бити носиоци овог друштва“, поручила је подсекретарка Табак.

Како је навела, ове године ће бити скраћен период учешћа, па ће се већ почетком маја кренути у реализацију награда за оне школе које покажу да су се најадекватније бавиле еколошком културом кроз овај пројект, како би се реализација излета завршила пре краја школске године.

Награде су нематеријалног карактера - једнодневни излети у заштићена подручја Војводине и семинар за наставнике награђених васпитно-образовних установа, као и награда Градске управе за заштиту животне средине, које подразумева озелењавање дворишта.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Јавни позив ће бити расписан у понедељак, 29. септембра, а рок за пријаву је до 31. децембра 2025. године.

Партнери у програму „За чистије и зеленије школе у Војводини" су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Град Нови Сад – Градска управа за заштиту животне средине, ЈП „Војводина шумеˮ, Покрет горана Војводине, представници локалних самоуправа и васпитно-образовних установа са територије АП Војводине.

Догађају је присуствовао и потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице Роберт Отот и чланица Градског већа за eкологију, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Вања Петковић.

Покрајинска влада новосадски сајам
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај