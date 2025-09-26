НЕОБИЧНА АКЦИЈА СПАСАВАЊА У ЦЕНТРУ ГРАДА: Помоћница министарке спасила ослабљеног слепог миша
26.09.2025. 13:59 14:01
Помоћница министарке заштите животне средине, Александра Имширагић Ђурић, спасила је данас једног ослабљеног слепог миша (Nyctalus noctula) који је пао испред зграде Министарства, највероватније услед јаких ветрова и промене температуре.
Имширагић Ђурић је животињу унела у Министарство како би се привремено опоравила, а одмах је обавестила Завод за заштиту природе Србије.
У координацији са Заводом, мали слепи миш је предат Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, где ће добити сву неопходну негу и након опоравка бити враћен у природу.
Портал Министарства је уз ову вест објавио и слајдове са упутствима за грађане о томе како поступати у случају да затекну ослабљеног или повређеног слепог миша испред свог дома.