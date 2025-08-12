Шта се то велико спрема за Милоша Вучевића када га толико нападају?
У српској политици ретко ко је био под таквим унакрсним ватрометима оптужби, клевета и напада као што је то данас Милош Вучевић.
И није то случајно. Увек када се појави човек који може да уради много за Србију и српски народ, наши конкуренти, противници, а често и отворени непријатељи, реагују брзо, координисано и без милости.
Али овог пута, напади су отишли корак даље. Нису им били довољни удари на Милоша сада је на мети и његов син, Михаило Вучевић. Миша Бачулов, у свом стилу, не оклева да нападне чак и дете политичара, што говори више о њему него о онима које напада.
Од тренутка када је Милош Вучевић изабран за председника Српске напредне странке, а посебно од када је преузео дужност председника Владе Републике Србије, кренуо је талас напада који није могуће објаснити као спонтан. Сувише су прецизни у времену, превише усклађени у садржају и сувише упорни да би били случајни. Ово је сценарио писан у више центара моћи од регионалних играча који не желе јаку Србију, преко домаћих опортуниста спремних да продају своју реч за политички ситниш, па све до оних који већ одавно играју на карту туђих интереса.
Али ту се јавља питање које њих највише мучи: шта то Вучевић спрема, шта то планира и какав успех виде пред собом, кад су спремни на овакву хајку?
Историја наше политике показује да они који изазивају највећи отпор обично имају и највећи потенцијал. И управо зато, уверен сам да ће будући успеси Милоша Вучевића демантовати све његове критичаре. Његова воља, истрајност и чврст карактер, заједно са јасном визијом развоја Србије, биће јачи од сваке клевете и сваке кампање.
И, када се прашина слегне, остаће једна јасна слика: они који су радили за Србију и они који су радили против ње.
Срђан Барац
Политички аналитичар