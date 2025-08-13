СТРАШНЕ СУ СТВАРИ ЧИНИЛИ ВЕЧЕРАС У НОВОМ САДУ И ДАЉЕ ЧИНЕ Вучић: Више него икада раније је потребно да разумемо једни друге и да не мрзимо никога
13.08.2025. 22:05 22:23
Председник Србије Александра Вучић стигао је у Ћациленд где се обратио грађанима истакавши да је више него икада потребно да разумемо једни друге.
-Дошао сам да будем са народом који чува своје и не дира никога. Више него икада раније потребно је да слушамо једни друге, да разумемо једни друге и да не мрзимо никога. Страшне су ствари чинили вечерас у Новом Саду, и даље их чине, али кад покажете вољу и жељу да миром и стрпљењем решавате ствари на крају победите - поручио је Вучић.