clear sky
26°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАШНЕ СУ СТВАРИ ЧИНИЛИ ВЕЧЕРАС У НОВОМ САДУ И ДАЉЕ ЧИНЕ Вучић: Више него икада раније је потребно да разумемо једни друге и да не мрзимо никога

13.08.2025. 22:05 22:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ву
Фото: принтскрин инстаграм/ buducnoctsrbijeav

Председник Србије Александра Вучић стигао је у Ћациленд где се обратио грађанима истакавши да је више него икада потребно да разумемо једни друге.

-Дошао сам да будем са народом који чува своје и не дира никога. Више него икада раније потребно је да слушамо једни друге, да разумемо једни друге и да не мрзимо никога. Страшне су ствари чинили вечерас у Новом Саду, и даље их чине, али кад покажете вољу и жељу да миром и стрпљењем решавате ствари на крају победите - поручио је Вучић. 

Александар Вучић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај