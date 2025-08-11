clear sky
У СУБОТИЦИ ДОДЕЉЕН СЕРТИФИКАТ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ Огла Пугачова годинама шије костиме за сценске наступе плесача- Министарка Месаровић најавила нови конкурс за бесповратна средства за старе занатлије

11.08.2025. 13:02 13:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
адријана
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде доделила је данас сертификат за уметничке занате, који је добила Олга Пугачова, за ручно кројене и шивене сценске костиме.

Доделом сертификата министарка је најавила и ускоро расписивање за нови конкурс за старе и уметничке занате.

-Министарство привреде је институција која додељује сертификате свима који се баве старим уметничким занатима и пословима домаће радиности, наравно ако те услове испуне у складу са критеријумима. Имала сам ту част да госпођи Олги Пугачовој данас свечано уручим сертификат и да након толико година њеног рада, труда и инспирације за све оно што ради доделим сертификат. Имала сам прилику да упознам дивне даме и девојчице које у плесном студију у оквиру ове радионице се баве и плесом и традиционалним играма и да се пре свега упознам са Олгиним послом, шивење костима- нагласила је Месаровић.

Министарка је навела и да је Олга по струци кореограф, те да је шије костиме за плесаче.

- По основу сертификата имаће неке пореске олакшице, али и да учествује на конкурсима који објављује Министарство привреде. Прошле године преко 180 старих занатлија смо подржали са по 300.000 динара бесповратних средстава. Ускоро нас очекује расписивање тог конкурса поново- најавила је потпредседница Владе.

стари занати адријана месаровић
