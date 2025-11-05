clear sky
СВЕ БИ ОТИШЛО ДОВРАГА, ТРЕБАЛЕ БИ НАМ ГОДИНЕ ДА ДОКАЖЕМО ШТА СЕ ДЕСИЛО! Лидер СНС Вучевић о ужасном плану Бачулова: Хвала богу да је држава радила и спасила му живот!

05.11.2025. 10:46 11:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
1
Фото: Printscreen PinkTV

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић истакао је да би Србија била у великој опасности од грађанског рата и крвопролића да је Бачулов испунио свој план 1. новембра.

-Богу хвала да су службе безбедности разоткриле све на време и спречиле најгори сценарио. Да се десио тај сценарио који се припремао, у коме је главни актер требао бити Бачулов, нико жив не би могао да објасни да је Вучић није отровао Бачулова 1. новембра. Мреже и медији би били преплављени тим вестима и све би отишло доврага. Хвала Богу да је држава радила и суштински спасила живот Бачулову. У том тренутку, када би се таква вест пласирала, ви немате државу, креће хаос, немогуће је да било шта објасните, требале би нам године и године да докажемо шта се и како се десило - рекао је Вучевић.

 

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
