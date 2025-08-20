light rain
25°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВЕ ПРОШЛО МИРНО Огласио се Дачић: Скупови против блокада, окупили око 33.000 људи

20.08.2025. 21:55 21:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
ф
Фото: Танјуг/Владимир Шпорчић

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су вечерас у 49 места одржани скупова грађана који се противе блокадама, да је на тим скуповима учествовало, према процени полиције, око 33.000 људи и истакао да је све протекло мирно, без иједног инцидента.

"У 49 места су одржани скупови грађана који се противе блокадама и на њима је било присутно, по полицијским проценама, око 33.000 људи. Највише је било окупљено у Панчеву, 4.650 по полицијским проценама. Све је протекло мирно у целој Србији, у свих 49 градова и општина, све је протекло мирно без и једног јединог инцидента. Ми бисмо заиста волели да сваки скуп протекне на овакав начин", рекао је Дачић на конференцији за новинаре у Палати Србија.

Додао је да није било ни повређених грађана, ни повређених полицајаца.

"Ово је показатељ да, ако су вам намере добре, све може да прође мирно. Желим да изразим посебно задовољство због тога што су одржани тако масовни скупови у 49 места у Србији, са великим присуством људи, значи 33.000 људи. Одавно није било дана у којем је било већег окупљања на територији Србије", рекао је министар.

Додао је да је организатор тих скупова, Центар за друштвену стабилност, најавио да ће и у наредним данима, највероватније у суботу, у око 80 места од 18.30 бити одржани скупови против блокада.

"Све је протекло мирно, на велико задовољство не само свих грађана Србије, него и саме полиције. Јер полиција данас није, хвала Богу, имала посла. Дозволите ми да изразим жељу да оваква обраћања буду много чешћа него у ситуацијама када морамо саопштавати вести о инцидентима, нападима на полицију, паљењима просторија других политичких странака, блокадама саобраћаја", рекао је Дачић.

ивица дачић
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај