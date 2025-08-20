СВЕ ПРОШЛО МИРНО Огласио се Дачић: Скупови против блокада, окупили око 33.000 људи
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су вечерас у 49 места одржани скупова грађана који се противе блокадама, да је на тим скуповима учествовало, према процени полиције, око 33.000 људи и истакао да је све протекло мирно, без иједног инцидента.
"У 49 места су одржани скупови грађана који се противе блокадама и на њима је било присутно, по полицијским проценама, око 33.000 људи. Највише је било окупљено у Панчеву, 4.650 по полицијским проценама. Све је протекло мирно у целој Србији, у свих 49 градова и општина, све је протекло мирно без и једног јединог инцидента. Ми бисмо заиста волели да сваки скуп протекне на овакав начин", рекао је Дачић на конференцији за новинаре у Палати Србија.
Додао је да није било ни повређених грађана, ни повређених полицајаца.
"Ово је показатељ да, ако су вам намере добре, све може да прође мирно. Желим да изразим посебно задовољство због тога што су одржани тако масовни скупови у 49 места у Србији, са великим присуством људи, значи 33.000 људи. Одавно није било дана у којем је било већег окупљања на територији Србије", рекао је министар.
Додао је да је организатор тих скупова, Центар за друштвену стабилност, најавио да ће и у наредним данима, највероватније у суботу, у око 80 места од 18.30 бити одржани скупови против блокада.
"Све је протекло мирно, на велико задовољство не само свих грађана Србије, него и саме полиције. Јер полиција данас није, хвала Богу, имала посла. Дозволите ми да изразим жељу да оваква обраћања буду много чешћа него у ситуацијама када морамо саопштавати вести о инцидентима, нападима на полицију, паљењима просторија других политичких странака, блокадама саобраћаја", рекао је Дачић.