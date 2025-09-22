СВЕ СУ ИМ ФРАЗЕ ОТРЦАНЕ, ТО НИЈЕ БОРБА ЗА ИСТИНУ, ВЕЋ ШАРЕНЕ ЛАЖИ: Вучевић о претњама професора ФПН да ће 1. октобра и 1. новембра "бити нешто крупно"! А ово је његова порука о средњем образовању
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић на Пинк телевизији изјавио је да би средња школа у неком наредном периоду требало да буде обавезна.
Коментаришући изјаву професора са Факултета политичких наука да ће бити нешто крупно 1. октобра и 1. новембра рекао је да су све фразе отрцане.
-Нема периода да нису рекли да је неки датум кључан. То не би било свитање, то би био крај Србије. То није питање опстанка неке странке, него државе. Ово није борба за истину, све су то биле маскараде, шарене лажи. Као студенти траже да се испуне захтеви, које више нису споменули. Пале су маске, иза свега стоји чиста политика, да иза свега стоји жеља дођу на власт. Да кажу да су покрадени на изборима. 1. новембар је тежак датум за Србију, када смо имали ужасну трагедију на Железничкој станици, када је 16 особа изгубило живот, 16 породица је унесрећено трајно. Али 1. новембра се неће десити Мајдан. Држава ће у складу са Уставом Србије скршити свако насиље. Већ су то видели. Тако је било 28. јуна - рекао је Вучевић.
-Премијер Мацут наставио те разговоре, да треба средња школа да буде обавезна у неком догледном периоду. Нећете да предајете, нема плате. И да вас држава плаћа да бисте ви растурали државу. Да кажете да су вратили сувереност државе. Они уређују наше животе, имају право да нам иду на куће, ко сме да се бави спортом и културом. Шта год кажете против њихове политике бићете искључено. Нечију децу ће дирати у школама јер неко није урадио што њима не одговара - рекао је Вучевић.