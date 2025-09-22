clear sky
У СУСРЕТ САВЕТОВАЊУ КРИВИЧАРА НА ЗЛАТИБОРУ Нова лупа за кривично законодавство

22.09.2025. 10:42 10:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Најављене измене и допуне Кривичног законика (КЗ) и Законика о кривичном поступку (ЗКП), два кровна правна акта за целокупно казненено законодавство Србије биће главна тема предстојећег саветовања кривичара 25. и 26. септембра на Златибору чији је непосредни организатор Српско удрушење за кривичноправну теорију и праксу.

„Јавна расправа о нацртима закона о изменама и допунама КЗ И ЗКП-.а требало је да траје до новембра прошле године , али  је померена. Међутим, изречена мишљења указала су, чини се сасвим оправдано, на неопхдност још детаљније стручнокртичке анализе новопредложених решења пре њиховог слања  у скупштинску процедуру“, каже проф. др Станко Бејатовић председник Српског удрушења за кривичноправну теорију и праксу. 

Бејатовић истиче да  само адекватна казнена политика, како законска тако и судска и  јавнотужилачка представља најефикасније средство за сузбијање кривичних и других казнених дела. 

Очекује се да више од 400 судија, тужилаца, адвоката и професора из Србије и земаља региона, учесника овог 64. по реду саветовања, дају допринос проналажењу одговора на питање - да ли понуђена  решења у Нацрту Закона о изменама и допунама  Кривичног законика и Нацрту Закона о изменама и  допунама Законика о кривичном поступку  испуњавају све нормативне предуслове жељеног  степена адекватности државне реакције на  криминалитет или не, и ако не, шта би требало  мењати како у предложеном тако и у другим  позитивноправним нормама овог карактера да би се то постигло?  Уз то, неопходна је правилна  и доследна примена  тих норми као гаранција правне сигурности градјана Србије.

На саветовању о новим решењима у кривичном законодавству, криминолошким и политичким разлозима нормирања, биће организована и два округла стола. Један је посвећен  новинама у Закону о  правосудној академији и њиховом доприносу  стручности носилаца правосудних функција у   Србији, а други округли сто ће указати на неопходност имплементације стандарда  нове ЕУ Директиве 2024/1203 о заштити животне у национална  кривична законодавства уопште, а тиме и  кривично законодавство Републике Србије, пре свега у њен Кривични законик.

„Само у случајевима  када једно друштво, у овом случају Република  Србија, у свом казненом законодавству има  адекватно прописане санкције, када се оне  као такве изричу у духу законске норме и када као  резултат ефикасности откривања, доказивања,  процесуирања и пресуђења извршених казнених  дела, имамо високог степен извесности привођења одговорности свих извршилаца казнених дела,  може се рећи да је његово казнено законодавство у  функцији жељеног степена адекватности реакције  на криминалитет“, сматра професор Бејатовић.

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу организује ово саветовање у сарадњи са Министарством правде. Правосудном академијом и Институтом за криминолошка и социолошка

истраживања, Мисијом ОЕБС у Србији и подршку Интермекса из Беоограда.     

В. Савић

