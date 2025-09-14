"СВИМА ЈЕ ЈАСНО ДА ЈЕ ЂИЛАС ЛАЖОВ, ПОБЕДИЋЕ НОРМАЛНА СРБИЈА!" Министарка Месаровић одговорила на нове неистине опозиције: "Док је био на функцији његове фирме “зарадиле” 619 милиона евра"
Министарка привреде и потпредседница владе Адријана Месаровић одговорила је на нове неистине Драгана Ђиласа и њему блиских медија.
"Свима је јасно да је Драган Ђилас најобичнији лажов, који уз помоћ својих антисрпских медија и блокадера насилника које здушно финансира, покушава по Гебелсовим методама да убеди некога да поверује у његове лажи. Сад је потпуно очајан јер су му пропали сви досадашњи покушаји изазивања обојене револуције, односно, бацио је паре на покушаје рушења државе, па по 100. пут понавља исте глупости, и на крају увек испада смешан. Као и његова пуленка Мариника са својим “сензационалним” открићима попут кока носиља дилерки дроге из Моровића, или пакета дроге са ликом председника, али не Србије..
И докле треба да трпимо лупетања доказаних лажова и лопова, јер како заборавити да су Ђиласове приватне фирме док је био на разним државним функцијама “зарадиле” најмање 619 милиона евра? И докле да трпимо како такви људи на један крајње баналан начин покушавају да минимализују успехе Србије и огромну подршку коју грађани дају нашем председнику Александру Вучићу и Српској напредној странци на челу са Милошем Вучевићем?
Синоћ је Србија показала какву будућност жели! Само синоћ, на мирним и достојанственим шетњама широм Србије, преко 145.000 људи јасно је поручило да желе нормалан живот, напредак и развој наше отаџбине, а не насиље и блокаде! То је оно што боли Драгана Ђиласа! Наш народ одлично зна ко су лажови који желе да им краду плате и пензије, да поново униште земљу и врате је у прошлост сиромаштва и општег безнађа.
Зна народ ко лаже о Србији и тражи да нам се уведу санкције, руку под руку са хрватским ултранационалистима и Куртијевим лобистима. Знају ко тражи изолацију за сопствену земљу само да би казнио народ који га не подржава. Неће народ Ђиласа и његове блокадере који већ 10 месеци покушавају да униште Србију! Не могу да победе они који су најгори у овој земљи! Победиће нормална Србија!" написала је министарка Месаровић на свом званичном Истаграм налогу.