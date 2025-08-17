ТАКОЗВАНИ "РЕВОЛУЦИОНАРИ" СУ РУШИОЦИ И НАСИЛНИЦИ Месаровић: Хоће крвавим путем да дођу на власт, да Србију гурну у братоубилачки рат НЕЋЕ СРУШИТИ ДРЖАВУ

moderate rain
17.08.2025.
Нови Сад
ТАКОЗВАНИ "РЕВОЛУЦИОНАРИ" СУ РУШИОЦИ И НАСИЛНИЦИ Месаровић: Хоће крвавим путем да дођу на власт, да Србију гурну у братоубилачки рат

17.08.2025. 11:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
адријана
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је да су блокадери синоћ у Ваљеву поново показали своје право лице, како је рекла, лице мржње и насиља.

-Палили су и ломили просторије наше странке, тужилаштва и општине у Ваљеву, нападали  су полицију, уништавали просторије осталих странака .. Јасно је да се сав њихов „политички програм“ своди на једно: пали, руши и силом покушај насилно да узмеш власт - написала је Месаровић на Инстаграму. 

То је, како је рекла Месаровић, болесна опсесија уништавања свега што је српско и свега што је изграђено последњих 13 година. 

-Њихова мржња усмерена је на СНС, председника Србије Александра Вучића и председника наше странке Милоша Вучевића, јер их мрзе због резултата и успеха које су постигли, а посебно им смета истина коју говоре јер су одавно разоткрили њихов крвави сценарио за покушај доласка на власт. Такозвани „револуционари“ у ствари су обични рушиоци и насилници, који хоће Србију да гурну у братоубилачки сукоб, да крвавим путем дођу на власт - истакла је Месаровић.

Министарка је поручила да је Србија показала да неће дозволити да насиље победи и да никада неће бити полигон за иживљавање.

-У Србији владају ред и закон! Нико неће изазвати грађански рат, нико неће срушити државу! Свако ко је уништавао имовину, институције и нападао грађане одговараће пред законом. Србија ће и овог пута победити – као и увек када је нападнута - порућила је Месаровић.

 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
