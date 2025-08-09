ТРАМПОВ САВЕТНИК ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ МИСЛИЈЕ ОТВОРЕНО О ОДНОСИМАА БЕГРАДА И ПРИШТИНЕ Гренел: Идеја о међусобном признавању смешна
ПРИШТИНА: Изасланик председника САД за специјалне мисије Ричард Гренел изјавио је да ће администрација Доналда Трампа приступити питању КИМ корак по корак и додао да је, према његовом личном мишљењу, идеја о међусобном признању смешна и да треба тежити економском развоју.
"Мислим да ћемо ићи корак по корак. Наравно да смо потпуно ангажовани око ових питања, али као што сам рекао, радимо на економском развоју широм света. То је фокус", рекао је Гренел у интервјуу за Кљан Косова.
Одговарајући на питање да ли планира да се врати старим темама попут корекције граница, Гренел је рекао да "нема повратка ни на шта" и да су планови увек били економски план.
"Нема повратка ни на шта. Одувек смо се фокусирали на економски развој као покретач решавања проблема и наставићемо то да радимо", истакао је Гренел.
Додао је да је, према његовом личном мишљењу, идеја о међусобном признању смешна, јер, како је истакао, млади људи желе послове.
"Мислим да би требало да тежите економском развоју и пословима за младе људе на Косову", рекао је Гренел и нагласио да се политичка решења доносе кроз економски развој.
Навео је да је, док је радио на споразуму између Београда и Приштине, замишљао да ће достићи тачку у којој ће економски развој бити толико велики да ће превазићи политику и довести до повлачења НАТО трупа са КиМ.
"Рекао сам то и раније и мислим да сам, када смо радили на овим споразумима пре (Вашингтонског споразума), замишљао да ћемо доћи до тачке у којој ће економски развој бити толико велики да ће надјачати политику и тада ћемо моћи да пређемо на тачку повлачења НАТО трупа", рекао је Гренел.
Додао је да не предлаже да се то уради сада, јер се, како је навео, непријатељства и даље дешавају, али да жели дан када више неће бити НАТО трупа на КиМ јер присуство НАТО трупа шаље поруку пословној заједници да није безбедно.