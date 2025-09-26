ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА И НАСИЉА ОКУПЉАЈУ СЕ У НЕДЕЉУ Мирне породичне шетње одржаће се у више од 200 места у Србији, очекује се преко 200.000 људи ЕВО И У КОЈИМ ГРАДОВИМА
Мирне протестне шетње грађана, који ће послати снажну поруку да је време да се противзаконите блокаде, насиље и друштвене поделе унутар нашег народа зауставе, биће одржане у недељу 28. септембар, у више од 200 градова, општина и насељених места широм Србије.
Како је најављено, скупови под мотом "Грађани против блокада", почињу у 17 часова, у преко 200 градова, општина и насељених места широм земље и том приликом очекујемо присуство преко 200.000 грађана који ће послати снажну поруку да је време да се противзаконите блокаде, насиље и друштвене поделе унутар нашег народа зауставе.
Детаљан списак локација који ће бити ажуриран и све дужи
Нови Сад, три локације:
• Слана бара, од платоа код најлон-пијаце до цркве Вазнесења Господњег.
• Сајлово
• Бегеч
Панчево, Дом Војске, Трг Мученика bb.
Старчево – Панчево, Трг Неолита.
Вршац, Трг Светог Теодора Вршачког.
Ковин, трг испред Дома културе.
Ковачица, Маршала Тита број 50, плато испред зграде Општине.
Алибунар, плато испред Дома културе.
Бела Црква, Милетићева број 2, плато испред зграде Општине.
Пландиште, Војводе Путника број 38, плато испред зграде Општине.
Опово, у центру Опова.
Шабац, испред зграде градске управе, Господар Јевремова број 6.
Богатић, испред зграде општинске управе.
Владимирци, испред зграде општинске управе.
Мишар, испред Дома културе.
Лозница, улица Јована Цвијића (Градско шеталиште), плато испред зграде Вуковог дома.
Лешница, улица Иве Лоле Рибара, плато испред Спортске хале.
Крупањ, Мачков камен број 3, плато испред Библиотеке Политика Крупањ.
Мали Зворник, улица Краља Петра И број 38, плато испред општине.
Љубовија, Војводе Мишића број 45, плато испред зграде општине.
Прибој, на општинском тргу испред хотела „Лим“.
Пријепоље, на општинском тргу испред Дома културе.
Нова Варош, на платоу испред општине.
Сјеница, Плато испред биоскопа, улица Трг Светозара Марковића.
Чачак, Жупана Страцимира, испред Градске управе.
Заблаће, Заблаће bb, испред вртића „Маслачак“.
Лучани, Југословенске Армије број 5, испред општине Лучани.
Горњи Милановац, испред Дома културе, улица Војводе Милана Обреновића број 6.
Ивањица, Венијамина Маринковића број 1, трг Поште.
Бајина Башта, трг Душана Јерковића.
Ужице – Севојно, споменик палим борцима НОБ-а (поред ОШ “Алекса Дејовић“).
Пожега, Књаза Милоша број 8.
Ариље, Светог Ахилија број 52, испред зграде Општине Ариље.
Петровац на Млави, плато испред спортске хале, Јована Јовановића Змаја број 3.
Велико Градиште, центар града, Воје Богдановића број 4.
Голубац, центар града, Голубачки трг.
Мало Црниће, центар, Бајлонијева bb.
Кучево, центар, плато ул. Светог Саве.
Жагубица, центар, испред зграде Општине.
Жабари, центар, испред зграде Општине.
Крагујевац, две локације:
• МЗ Илићево, 19. октобра број 77А
• МЗ Страгари, Ловачки дом.
Топола, паркинг Maxija.
Баточина, парк поред цркве рођења Пресвете Богородице.
Кнић, Трг Стевана Книћанина, испред Дома културе.
Лапово, Трг Краља Александра, испред зграде Општине.
Рача, плато испред Културног центра
Карађорђева број 48.
Јагодина, Културни центар, Кнегиње Милице број 21.
Параћин, центар код фонтане.
Ћуприја, градски трг Стефан Првовенчани.
Свилајнац, Парк пријатељства, Трг хероја број 2.
Деспотовац, Центар за културу, Деспота Стефана Лазаревића број 2.
Рековац, Паркинг иза зграде Општине, улица Светозара Марковића број 2.
Краљево, Трг Јована Сарића, на платоу.
Врњачка Бања, хотел „Србија“.
Рашка, Јошаничка Бања, плато у бањском парку.
Књажевац, испред Дома културе „Књажевац“, Бранка Радичевића број 1.
Бор, испред Студентског центра Бор, Краља Петра И број 14.
Зајечар, плато испред позоришта, Тимочке буне број 16.
Мајданпек, испред Комерцијалне банке, 28. марта број 2.
Доњи Милановац, Краља Петра И, код бензинске пумпе.
Кладово, плато испред Дома културе, Дунавска број 7.
Сокобања, Светог Саве bb, поред мале школе, на шеталишту код слова „Сокобања“.
Неготин, испред Дома културе, Трг Ђорђа Станојевића број 5.
Бољевац, трг Радована Главинића, улица Краља Александра.
Ваљево, Трг Живојина Мишића, Улица Кнеза Милоша.
Уб, Градски трг.
Лајковац, испред спортске хале, ул. Вука Караџића број 21.
Мионица, плато испред библиотеке, Др Јове Алексића број 12.
Осечина, Трг Браће Недића.
Љиг, Трг Војводе Мишића.
Крушевац, Ул. Балканска број 63 (код кружног тока).
Ћићевац, плато испред средње економске школе.
Трстеник, Омладински трг.
Брус, парк испред Центра за културу, Братиславе Петровић број 15.
Александровац, Трг Ослобођења, центар града.
Варварин, центар града код Дома културе, Јове Курсуле број 34.
Смедерево, Карађорђева број 5-7, плато испред Центра за културу.
Велика Плана, Бранка Радичевића број 6, плато испред Центра за културу „Масука“.
Пожаревац, Синђелићева улица.
Лесковац, Косте Стаменковића bb, на платоу испред Дома културе.
село Микуловац, Прокупље, центар села.
Врање, Доње Требешиње, код МЗ тј. старе поште.
Ниш, Општина Пантелеј, код храма Св. Пантелејмона, улица Косовке девојке.
Алексинац, плато код споменика Нато жртвама, улица Душана Тривунца број 64.
Дољевац, улица Николе Тесле број 55, испред платоа јавне библиотеке.
Гаџин Хан, улица Милоша Обилића.
Мерошина, нови вртић Полетарац – Народна библиотека у центру Мерошине.
Ражањ, Трг у центру Разња.
Параћин, Сунчани трг код фонтане.
Аранђеловац, Жућин паркић.
Лесковац, Градски трг, Трг Револуције.
Црна Трава, Трг Милентија Поповића.
Власотинце, Трг Ослобођења број 12, плато испред зграде Општине.
Бојник, Трг слободе, центар Бојника до спортске хале.
Лебане, Цара Душана број 92, пешачка зона испред НЛБ Банке.
Медвеђа, Градски трг, улица Краља Милана број 36.
Врање, Раскрсница улица Иве Лоле Рибара и Партизанске.
Владичин Хан, парк у центру града, Улица Светосавска.
Бујановац, Трг Карађорђа Петровића.
Трговиште, Трг Краља Петра број 4.
Босилеград, Градски трг испред зграде Општине.
Куршумлија, улица Свете Ане, градски трг.
Житорађа, улица Топличких хероја, испред зграде Општине.
Прокупље, Трг Топличких јунака.
Блаце, плато код Културног центра „Драинац”.
Пирот, две локације:
• Танаско Рајић
• село Крупац
Бабушница, парк у центру.
Бела Паланка, Еколошко рекреативни центар Бањица.
Димитровград, центар града.
Обреновац, центар.