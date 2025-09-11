УЛИЧАРСКИ ТОН ВРЕЂА СВАКОГ ПОШТЕНОГ ГРАЂАНИНА Проф. др Бојан Тубић о увредама које је Ђилас упутио председнику напредњака: "Грађани Србије му не верују, показао је примитивизам"
Професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду др Бојан Тубић, реаговао је на срамну објаву Драгана Ђиласа, у којој Ђилас директно вређа председника СНС и саветника председника републике Милоша Вучевића.
Сведоци смо још једне срамне објаве Драгана Ђиласа, која, нажалост, више никога не изненађује. Доказао је још једном не само непостојање елементарне културе према политичким противницима већ и велику дозу примитивизма.
Уличарски тон његове објаве вређа сваког поштеног грађанина. Поготово што су његове речи упућене Милошу Вучевићу, човеку који је цео свој живот, а не само своју политичку каријеру посветио добробити Србије, свих грађана Србије и српског народа. На свакој функцији коју је обављао давао је значајан допринос својом позртвованосцу и огромном енергијом.
Критике му упућује човек без подршке у народу, чије катастрофалне резултате у политици и дан данас осећамо. Неко коме грађани Србије висе не верују, а и сви релевантни европски политичари одбијају сваку комуникацију са њим. Управо је Милош Вучевић тај који ужива поверење и у земљи и иностранству и води одговорну политику као председник најјаче политичке странке у земљи.
Увреде и приземно понашање Драгана Диласа ће само убрзати његов потпуни крах на политичкој сцени Србије.