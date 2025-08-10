"УСКОРО НАСТАВЉАМО" Лидер СНС Вучевић искористио недељно јутро и посетио министра Глишића у болници, ево шта је поручио грађанима
10.08.2025. 11:40 11:46
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић посетио је данас министра за јавна улагања Дарка Глишића у болници, где се опоравља након што је оперисан.
Председник СНС истакао је пре неколико дана да су његове и Глишићеве заједничке посете Србији за овај викенд отказане.
Вучевић је недељно јутро искористио за посету министру, а фотографију је објавио на Инстаграму уз речи "Ускоро настављамо".