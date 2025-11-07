ВАЖАН КОРАК ЗА СРБИЈУ Кос поздравила усвајање Закона о јединственом бирачком списку и поручила: "РАДУЈЕМ СЕ ПРИМЕНИ ЗАКОНА У ПРАКСИ"
Европска комесарка за проширење Марта Кос поздравила је данас усвајање Закона о јединственом бирачком списку у Скупштини Србије и поручила да је то "важан корак" и да се Брисел "радује примени закона у пракси".
"Да би напредовала ка ЕУ, Србији је потребан оквир који обезбеђује слободне и поштене изборе и ужива поверење грађана", навела је Кос на X мрежи.
Посланици Скупштине Србије усвојили су раније данас измене Закона о јединственом бирачком списку који предвиђа увођење комисије која ће имати задатак и овлашћења да ревидира Јединствени бирачки списак.
Измене Закона резултат су парламентарног дијалога о унапређењу изборних услова који је започет у априлу 2024. године на основу извештаја посматрачких мисија ОЕБС и ОДИХР о посматрању избора у Србији.
Како се наводи у образложењу измена тог закона, дијалог је вођен у складу са првом приоритетном препоруком ОДИХР из Коначног извештаја о ванредним парламентарним изборима одржаним 17. децембра 2023. године.