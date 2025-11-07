light rain
9°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАЖАН КОРАК ЗА СРБИЈУ Кос поздравила усвајање Закона о јединственом бирачком списку и поручила: "РАДУЈЕМ СЕ ПРИМЕНИ ЗАКОНА У ПРАКСИ"

07.11.2025. 19:45 21:07
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
c
Фото: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Европска комесарка за проширење Марта Кос поздравила је данас усвајање Закона о јединственом бирачком списку у Скупштини Србије и поручила да је то "важан корак" и да се Брисел "радује примени закона у пракси".

"Да би напредовала ка ЕУ, Србији је потребан оквир који обезбеђује слободне и поштене изборе и ужива поверење грађана", навела је Кос на X мрежи.

Посланици Скупштине Србије усвојили су раније данас измене Закона о јединственом бирачком списку који предвиђа увођење комисије која ће имати задатак и овлашћења да ревидира Јединствени бирачки списак.

Измене Закона резултат су парламентарног дијалога о унапређењу изборних услова који је започет у априлу 2024. године на основу извештаја посматрачких мисија ОЕБС и ОДИХР о посматрању избора у Србији.

Како се наводи у образложењу измена тог закона, дијалог је вођен у складу са првом приоритетном препоруком ОДИХР из Коначног извештаја о ванредним парламентарним изборима одржаним 17. децембра 2023. године.

 

марта кос бирачки списак
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај