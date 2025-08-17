moderate rain
И вечерас протести у Нишу, Београду и Новом Саду: Протестанти у Новом Саду БЛОКИРАЛИ ТРАКУ БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, СТОЈЕ ИСПРЕД ПОКРАЈИНСКОГ МУП-а (ВИДЕО, ФОТО)

17.08.2025. 20:42 22:06
Пише:
Дневник
протест
Фото: Дневник, Д. К.

И вечерас, у више градова у Србији одржавају се протести, а у Новом Саду и Нишу демонстранти се окупљају од 20 и 21 сат.

У Новом Саду демонстранти се окупљају од 20 сати испред Ректората, а на протест су позвали новосадски зборови грађана. Нешто пре 21 час стигли су пред Основни суд. Протестују због јучерашњих привођења и саслушања: полиција је 16. августа у Новом Саду ухапсила шесторо људи осумњичених да су током протеста у среду напали припаднике јединице „Кобре“; њима се, према наводу бранилаца, на терет ставља „тешко убиство у покушају“. 

Све је мирно, а демонстранти узвикују "Пустите их све!" 

Полиције за сада нема у већем броју и све је мирно.

Протестанти су се потом упутили према згради Покрајинског МУП-а, на углу Булевара ослобођења и Улице Павла Папа. Зграда је у мраку, осветљен је само један прозор. Грађани стоје испред зграде.

протест
Фото: Дневник, Д. К.

У Нишу, окупљање је испред Полицијске управе у том граду.

Демонстранти су се вечерас окупили и испред Полицијске станице Вождовац на позив београдских зборова грађана, због, како кажу, хапшења једног бајкера.

протест
Фото: Дневник, Д. К.

 

 

 

 

протест протест грађана суд
Пише:
Дневник
Вести Политика
