И вечерас протести у Нишу, Београду и Новом Саду: Протестанти у Новом Саду БЛОКИРАЛИ ТРАКУ БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, СТОЈЕ ИСПРЕД ПОКРАЈИНСКОГ МУП-а (ВИДЕО, ФОТО)
И вечерас, у више градова у Србији одржавају се протести, а у Новом Саду и Нишу демонстранти се окупљају од 20 и 21 сат.
У Новом Саду демонстранти се окупљају од 20 сати испред Ректората, а на протест су позвали новосадски зборови грађана. Нешто пре 21 час стигли су пред Основни суд. Протестују због јучерашњих привођења и саслушања: полиција је 16. августа у Новом Саду ухапсила шесторо људи осумњичених да су током протеста у среду напали припаднике јединице „Кобре“; њима се, према наводу бранилаца, на терет ставља „тешко убиство у покушају“.
Све је мирно, а демонстранти узвикују "Пустите их све!"
Полиције за сада нема у већем броју и све је мирно.
Протестанти су се потом упутили према згради Покрајинског МУП-а, на углу Булевара ослобођења и Улице Павла Папа. Зграда је у мраку, осветљен је само један прозор. Грађани стоје испред зграде.
У Нишу, окупљање је испред Полицијске управе у том граду.
Демонстранти су се вечерас окупили и испред Полицијске станице Вождовац на позив београдских зборова грађана, због, како кажу, хапшења једног бајкера.
Građani ispred suda pic.twitter.com/YYMTPNjqDC
— Dnevnik online (@DnevnikNS) August 17, 2025
Stigli do Pokrajinskog MUP-a pic.twitter.com/2sZGmR8M2c
— Dnevnik online (@DnevnikNS) August 17, 2025