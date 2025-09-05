ВЕЛИКА ЧАСТ ЗА СРБИЈУ, НИСМО САМИ, ИМАМО ПРИЈАТЕЉЕ И САВЕЗНИКЕ! Лидер СНС Вучевић о веома успешној посети председника Вучића Кини: Поносан сам, то је и окидач за нове инвестиције
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић изјавио је гостујући на Пинк телевизији да је посета Вућчића Кини изузетно успешна те да ће резултирати новим инвестицијама.
-Мислим да је посета искоришћена маскимално и за промоцију државе и за билатералне састанке. Важни сусрети са председником Путином, питање енергетике, безбедности и сарадње две државе. Сусрет са председником Сијем, као круна целе посете и све теме које су биле на столу. То нам даје неку нову снагу да Србија није сама, да има пријатеље, савезнике, да су то државе које су слободарског духа. Велика ствар је што ће наша делагација и председник у року од 6 месеци да имају билатералну посету. То је увек сигурно окидач за нове инвестиције и јачање војних капацитета. Ми смо нешто квалитетно и моћно за нашу војску куповали иоз Кине. Поносан сам на Србију која је била на списку држава које обележавају победу над фашизмом. Важно је да разговарамо и велика част за државу која је територијално и бројчано мала .-рекао је Вучевић.