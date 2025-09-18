clear sky
"ВЕЛИКЕ ПАРТИОТЕ" СА ЗАСТАВАМА СА ЛИКОМ ИСУСА ХРИСТА УВОДЕ ГРУХОЊИЋА НА ФАКУЛТЕТ Вучевић: Он се залаже за претварање српских храмова у пабове БЛОКАДЕРИ СУ САМО ТОПОВСКО МЕСО

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић навео је да “велике патриоте” које машу заставама са ликом Исуса Христа нападају српску полицију како би омогућили Динку Грухоњићу да несметано заузме факултет док исти тај Грухоњић све најгоре говори о нашој цркви.

-За мене је и даље шокантна слика када видите заставу са ликом  Исуса Христа која предводи напад на српску полицију, да би срушили кордон српске полиције и увели Динка Грухоњића на тај факултет. А тај исти Динко Грухоњић каже да никада неће дозволити да се изгради српска православна црква. Он се залаже за сквотирање српских цркава и храмова, да се претварају у пабове. Онда ови лудаци долазе као занесени неким тобоже патриотизмом, па су топовско месо, да испоруче Динку Грухоњићу власт и ако може још да отцепи Војводину - навео је Вучевић.

 

