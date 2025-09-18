ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ, ПАО ПОМОЋНИК ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА Он и адвокат осумњичени за незаконито прибављање података
Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавестило је јавност да су, у сарадњи Посебног одељења за сузбијање корупције овог тужилаштва и Министарства унутрашњих послова – Сектора унутрашње контроле, ухапшени осумњичени Б. С. и осумњичени М. К.
Б. С, јавнобележнички помоћник у Новом Саду, лишен је слободе због основа сумње да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 Кривичног законика. Истовремено, М. К, адвокат из Новог Сада, ухапшен је због основа сумње да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја у подстрекавању, такође из члана 359 Кривичног законика.
Према до сада прикупљеним доказима и предузетим радњама, сумња се да је у периоду од јануара 2023. године до децембра 2024. године осумњичени Б. С. више пута искористио свој службени положај и овлашћења јавнобележничког помоћника, тако што је, мимо оквира својих званичних надлежности, приступао правосудно-информационом систему (ПИС) и обрађивао личне податке.
Даље, како је наведено у саопштењу, постоји сумња да је осумњичени адвокат М.К. у више наврата подстрекавао Б. С. да врши незаконите провере – како за моторна возила путем регистарских ознака, тако и за личне податке различитих физичких лица. Поступајући по његовим инструкцијама, Б. С. је преко правосудно-информационог система прибављао податке о власницима возила и личне податке, које је потом достављао адвокату М. К. На тај начин, М. К. је долазио до информација ван законске процедуре и без подношења образложеног захтева надлежним органима.
На основу одобрења Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Посебног одељења за сузбијање корупције, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова. У том року, у складу са законом, биће приведени и саслушани у Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.