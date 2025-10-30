"Весели се српски роде" СРБЕ С КИМ који пешаче ка Новом Саду ОВАЦИЈАМА ДОЧЕКАЛО 2.000 Краљевчана: Сви смо једно! (ВИДЕО)
КРАЉЕВО: Група од 60 Срба из АП Косова и Метохије која већ два дана пешачи ка Новом Саду, на скуп против блокада, стигла је вечерас у Краљево где им је приређен дочек, уз почасни шпалир са бакљама и песмом "Весели се српски роде".
Њих је у месту Јарчујак код Краљева дочекало више од 2.000 грађана, приредивши им величанствени дочек.
Окупљени су шетаче дочекали овацијама, српским тробојкама, ватрометом и традиционалним српским песмама са АП КиМ и транспарентима попут "Косово је срце Србије". Србе са АП КиМ који пешаче сачекала је код Краљева и традиционална добродошлица у виду погаче и соли, али и снажне речи подршке. Младен Марковић из Лепосавића који два данапешачи са својим саборцима ка Новом Саду, рекао је да му није први пут да пешачи ка централној Србији, али да овакав дочек није могао ни да сања.
Наша главна мотивација јесте да дамо подршку нашој земљи и нашем председнику Александру Вучићу. Данас је путовање протекло доста добро, време нас је послужило. Држимо се заједно, атфосмера је доста добра, сви смо као једно - север, Косовско Поморавље, Грачаница, рекао је Марковић.
Он је захвалио грађанима на лепом дочеку, као и људима који су их пратили целим путем и искористили прилику да им донесу намирнице, чај, воду.
Стварно немам речи, остао сам без речи. Није ми први пут да пешачим, али овако нешто нисам доживео, Божији дар стварно, нисмо могли да сањамо ово а не да доживимо, рекао је Марковић.
— bicator (@bicator) October 30, 2025
Градоначелник Краљева Предраг Терзић пожелео је добродошлицу пешацима са АП КиМ, наводећи да Срби никада неће гласати за оне који су допринели да Косово прогласи независност.
Вечерас кроз Краљево пролазе Срби са севера Косова и Метохије, Срби јужно од Ибра, Срби из Косовског Поморавља. Сви они су дошли у Краљево да кажу да смо ми једна јединствена земља, земља која се зове Србија и да имамо једног председника. Његово име је Александар Вучић. Срби у Краљеву, али и Срби и из других делова Србије никада неће гласати за оне који су допринели да Косово прогласи независност. Никада неће подржати власт која је допустила да Црна Гора прогласи независност. Ми се боримо да наша држава напредује и не правимо никакву разлику између Срба јер Срби живе у централној Србији, живе на Косову и Метохији, живе у Херцеговини, живе у читавој Републици Српској, живе у Северној Македонији, живе у Албанији и сви су они Срби и сви они припадају српском народу, рекао је Терзић.
Истакао је да се Србија, захваљујући председнику Александру Вучићу, развија и брине о сваком човеку ма где живео.
Због тога треба рећи још једном - сви смо ми Срби и Србија је и Грачаница и Косовска Митровица и Лешак и Лепосавић и Гораждевац. Живела Србија, живео Александар Вучић, поручио је Терзић.
Председник општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић истакао је да је велико задовољство сачекати пешаке са АП КиМ.
— bicator (@bicator) October 30, 2025
Они желе да подрже Србију која ради, која се гради и развија, која је против блокада. Ово је најважнији тренитак када треба да се сложимо, да се ујединимо, што је политика предсесника Александра Вучића, док неки други свакога дана раде на томе да нас разједине. Желим овим храбрим момцима срећан и безбедан пут и да се заједно видимо у Новом Саду, поручио је Ђуровић.
Код оних који већ два дана пешаче са АП КиМ настају прве повреде у виду жуљева и посекотина, али они поручују да их то неће спречити да остваре свој циљ и стигну у Нови Сад, како би пружили подршку председнику Србије Александру Вучићу. Они ће сутра, након вечерашњег одмора код Краљева, наставити да пешаче ка Чачку. Током ова два дана, њима су се придружили и грађани Рашке и Краљева како би заједно стигли у Нови Сад на скуп против блокада.