(ВИДЕО) Буквално све „пресликано“ УКРАЈИНСКИ СЦЕНАРИО У НОВОМ САДУ Међу нападачима на просторије СНС-а били и нацисти из иностранства
Након насилних протеста у неколико градова Србије током претходне две ноћи, када су десетине полицајаца и грађана повређене, пронађени су докази да су у нередима учествовали припадници неонацистичких организација, баш као што је то био случај у Украјини 2014. године када су ударна песница Запада били неонацисти из организација "Десни сектор" и "Азов".
Наиме, на снимцима нереда у Новом Саду јасно се види да неки од блокадерских хулигана носе мајице енглеског нео-нацистичког бенда "Скреwдривер", чији је певач био оснивач интернационалне неонацистичке организације "Крв и част" (Blood and Honour) која отворено позива на коришћење терористичких метода борбе.
Према писању портала 24седам, кроз медије се често провлачило да су делови "Крв и част" сарађивали са обавештајним службама у Великој Британији, а чланови ове злокобне интернационалне организације у Украјини су масовно приступали "Десном сектору" и "Азову" и учествовали у нападима на проруски оријентисане грађане ове земље. Између осталог, грана "Крв и част" постоји и у Хрватској.
У Новом Саду покушали да поново сценарио из Одесе
Сценарио из Новог Сада је у потпуности пресликан из Украјине и одговара "темпу развоја" немира који воде једну државу у грађански рат. Прексиноћ су, наиме, терористички блокадери покушали да живе запале грађане који су бранили просторије Српске напредне странке. Спречивши их да избегну сигурну погибију и да побегну на главни улаз, блокадери су их сачекали на задњем излазу и на тај начин онемогућили да побегну.
Само пуком срећом је избегнута трагедија несагледивих размера, каква је већ виђена, као и све досад, у Одеси 2. маја 2014. године.
Подсећамо да су тада припадници украјинског "Десног сектора" и других нео-нацистичких група, сатерали у Дом Синдиката грађане про-руске оријентације и живе их запалили. Чак 46 украјинских грађана, који су само желели да слободно говоре својим матерњим језиком, убијено је наочиглед света у суманутом походу нео-нацистичке багре. Исти сценарио је осмишљен и за Нови Сад.
Фронтмен Skrewdrivera основао организацију која позива на тероризам
Skrewdrivera је британски бенд основан почетком 1970-их, који је у почетку наступао као панк група. Временом је постао познат по свом повезивању с неонацистичким покретима. Кроз своје песме и наступе, Скреwдривер је промовисао отоврено нацистичку идеологију.
Фронтмен бенда, Јан Стјуарт Доналдсон, био је кључна личност у ширењу ових идеја унутар музичких кругова, а активирао се и политички када је основао организацију "Крв и част" која је отворено позивала на тероризам.
Доналдсон је у својим интервјуима отворено хвалио Хитлера, а посветио му је и више песама. На пример, у песми "Voice of Britain" (Глас Британије) он каже:
"Започели смо рат са Немачком и предали наше Царство
Сетите се Адолфа Хитлера, сетите се Кристалне ноћи!“
У песми "One in a Million II" коју је посветио 1. СС оклопној дивизији „Телесна гарда Адолфа Хитлера”, Доналдсон наводи:
"1933. је био почетак Реда
Десет хиљада за настанак гарде
Очистите улице док трупе марширају
Олујне колоне спремне да крену
Марширали су од тираније до слободе
Народ са херојем који их води"
На наступима бенда "Skrewdriver“ редовно су виђани нацистички поздрави уздигнутом десном руком уз повик „Зиг хајл“ и „Хајл Хитлер“, пише 24 седам.
Ставове бенда осудила је и Антидефамациона лига, која се бори против антисемитизма, истакавши да је бенд један од носећих стубова нео-нацистичке културе.