(ВИДЕО) ХАОС У НОВОМ САДУ: Бачулов у првим редовима током напада на полицију испред Филозофског факултета

26.08.2025. 21:43 21:47
Пише:
Дневник
Извор:
Informer.rs
Вечерас је испред зграде Филозофског факултета у Новом Саду дошло до нове ескалације насиља када су се блокадори сукобили са полицијиом, јавља Информер.

Група студената у блокади ушла је у зграду факултета преко Правног, након чега је декан Миливоје Алановић позвао полицију у помоћ. У тренутку упада, декан је у згради био са више професора.

„У 18.55 пријављено је да је већи број лица насилно ушао у просторије факултета. Припадници Интервентне јединице су изашли на терен, али су блокатори покушали да их зауставе, најпре вербалним нападима, а потом и физички“, саопштено је из МУП-а.

На снимцима са лица места види се како Миша Бачулов предводи групу која напада полицијске службенике, пише Информер. 

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић најавио је да ће сви учесници бити идентификовани и процесуирани.

Испред зграде се тренутно налазе припадници полиције и Жандармерије, који обезбеђују улаз у факултет и спречавају насилни улазак.

Декан Алановић је изјавио да ће у згради остати док се ситуација не смири, нагласивши да су студенти јутрос напустили факултет без инцидената, али да је вечерашњи упад грубо кршење правила и дисциплинска одговорност.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

миша бачулов напад на полицију
Извор:
Informer.rs
Пише:
Дневник
Вести Политика
