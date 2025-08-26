(ВИДЕО) ХАОС У НОВОМ САДУ: Бачулов у првим редовима током напада на полицију испред Филозофског факултета
Вечерас је испред зграде Филозофског факултета у Новом Саду дошло до нове ескалације насиља када су се блокадори сукобили са полицијиом, јавља Информер.
Група студената у блокади ушла је у зграду факултета преко Правног, након чега је декан Миливоје Алановић позвао полицију у помоћ. У тренутку упада, декан је у згради био са више професора.
„У 18.55 пријављено је да је већи број лица насилно ушао у просторије факултета. Припадници Интервентне јединице су изашли на терен, али су блокатори покушали да их зауставе, најпре вербалним нападима, а потом и физички“, саопштено је из МУП-а.
Filozofski fakultet Novi Sad.
Upravo. pic.twitter.com/Y5IqtjbSWm
— Milan Čanak (@MilanCanak) August 26, 2025
На снимцима са лица места види се како Миша Бачулов предводи групу која напада полицијске службенике, пише Информер.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић најавио је да ће сви учесници бити идентификовани и процесуирани.
Испред зграде се тренутно налазе припадници полиције и Жандармерије, који обезбеђују улаз у факултет и спречавају насилни улазак.
Декан Алановић је изјавио да ће у згради остати док се ситуација не смири, нагласивши да су студенти јутрос напустили факултет без инцидената, али да је вечерашњи упад грубо кршење правила и дисциплинска одговорност.