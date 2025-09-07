few clouds
(ВИДЕО) КАЋ НА НОГАМА, НА УЛИЦАМА ВИШЕ ХИЉАДА ЉУДИ ОДЛУЧНИХ ДА КАЖУ НЕ БЛОКАДАМА Погледајте атмосферу на још једној мирној шетњи- Грађани стигли до манастира, дочекао их велики ВАТРОМЕТ!

07.09.2025. 18:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
скуп
Фото: Дневник/С. Шушњевић

Скуп је започео традиционалним песмама, које су отпевале сестре Гобовић, а више хиљада људи окупило се код Цркве светог Николаја у Каћу.

Грађани против блокада стигли су до манастира Васкрсења Христова, на излазу из Каћа, где је уприличен велики ватромет.

каћ
Фото: Дневник/С. Шушњевић

Шетња је званично кренула након интонирања химне "Боже правде" и пуштањем у небо балона у бојама наше заставе.

скуп
Фото: Дневник/С. Шушњевић

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На улице су изашли грађани који не желе више блокада у нашој земљи и желе нормалан живот. 

 

каћ
Фото: Дневник

Подсећамо, грађани излазе у 120 места у нашој земљи да одлучно кажу „Не“ блокирању институција, раскрсница, живота, а процењује се да ће широм Србије изаћи више од 120.000 људи.

Председник Србије Александар Вучић придружиће се шетњи са грађанима Београда, у Борчи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

каћ
