(ВИДЕО) КАЋ НА НОГАМА, НА УЛИЦАМА ВИШЕ ХИЉАДА ЉУДИ ОДЛУЧНИХ ДА КАЖУ НЕ БЛОКАДАМА Погледајте атмосферу на још једној мирној шетњи- Грађани стигли до манастира, дочекао их велики ВАТРОМЕТ!
07.09.2025. 18:12 19:32
Скуп је започео традиционалним песмама, које су отпевале сестре Гобовић, а више хиљада људи окупило се код Цркве светог Николаја у Каћу.
Грађани против блокада стигли су до манастира Васкрсења Христова, на излазу из Каћа, где је уприличен велики ватромет.
Шетња је званично кренула након интонирања химне "Боже правде" и пуштањем у небо балона у бојама наше заставе.
На улице су изашли грађани који не желе више блокада у нашој земљи и желе нормалан живот.
Подсећамо, грађани излазе у 120 места у нашој земљи да одлучно кажу „Не“ блокирању институција, раскрсница, живота, а процењује се да ће широм Србије изаћи више од 120.000 људи.
Председник Србије Александар Вучић придружиће се шетњи са грађанима Београда, у Борчи.