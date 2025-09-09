overcast clouds
(ВИДЕО) ОВО НИЈЕ СРБИЈА, ВЕЋ ЧИСТО НАСИЉЕ И МРЖЊА БЛОКАДЕРА! Лидер СНС Вучевић приказао огољену истину! А ево како се заиста поштује и воли своја отаџбина!

09.09.2025. 10:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Милош Вучевић
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic/Ilustracija

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић објавио је нови видео на свом Инстаграм профилу у којем се приказује насиље блокадера и рушење државе и мирних скупова широм земље грађана који су против блокада.

-Оно што блокадери раде не представља Србију већ чисто насиље и мржњу, зато грађани достојанствени шетају широм наше земље као пример како се поштује и воли своја домовина. Али, то није Србија. Ево шта јесте- стоји у опису видеа који приказује насиље блокадера и мирну шетњу грађана против блокада.

Милош Вучевић блокаде
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
