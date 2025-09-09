(ВИДЕО) ОВО НИЈЕ СРБИЈА, ВЕЋ ЧИСТО НАСИЉЕ И МРЖЊА БЛОКАДЕРА! Лидер СНС Вучевић приказао огољену истину! А ево како се заиста поштује и воли своја отаџбина!
09.09.2025. 10:52 11:11
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић објавио је нови видео на свом Инстаграм профилу у којем се приказује насиље блокадера и рушење државе и мирних скупова широм земље грађана који су против блокада.
-Оно што блокадери раде не представља Србију већ чисто насиље и мржњу, зато грађани достојанствени шетају широм наше земље као пример како се поштује и воли своја домовина. Али, то није Србија. Ево шта јесте- стоји у опису видеа који приказује насиље блокадера и мирну шетњу грађана против блокада.