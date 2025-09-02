(ВИДЕО) „САМО НЕПИСМЕН ЧОВЕК МОЖЕ РЕЋИ ДА НИЈЕ БИЛО ГЕНОЦИДА У ЈАСЕНОВЦУ“ Стјепан Месић у одговору на све чешће РЕЛАТИВИЗАЦИЈЕ И НЕГАЦИЈЕ ЗЛОЧИНА над Србима, Јеврејима и Ромима
Бивши председник Републике Хрватске и последњи председник Председништва СФРЈ, Стјепан Месић, јасно и недвосмислено је изјавио да се у логору Јасеновац догодио геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима.
Ова изјава долази у оквиру ексклузивног интервјуа датог Центру за друштвену стабилност у Загребу, као део документарног филма „Анатомија обмане – Вуковар“, последњег дела трилогије која се бави темама рата и истине на простору бивше Југославије.
Само неписмен човек може рећи да није било геноцида у Јасеновцу- изјавио је Месић, коментаришући све чешће покушаје релативизације и негације злочина који су почињени у том логору смрти током Другог светског рата.
Како НСуживо подсећа, у усташком логору смрти Јасеновац је страдало 700.000 људи, а највише убијених је управо било Срба.
Комплетан видео његове изјаве можете погледати испод.