broken clouds
26°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) „САМО НЕПИСМЕН ЧОВЕК МОЖЕ РЕЋИ ДА НИЈЕ БИЛО ГЕНОЦИДА У ЈАСЕНОВЦУ“ Стјепан Месић у одговору на све чешће РЕЛАТИВИЗАЦИЈЕ И НЕГАЦИЈЕ ЗЛОЧИНА над Србима, Јеврејима и Ромима

02.09.2025. 20:47 20:51
Пише:
Дневник
Извор:
НСуживо
Коментари (0)
jasenovac vikipedija sa dozvolom
Фото: sr.wikipedia.org/ bobonajbolji

Бивши председник Републике Хрватске и последњи председник Председништва СФРЈ, Стјепан Месић, јасно и недвосмислено је изјавио да се у логору Јасеновац догодио геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима.

Ова изјава долази у оквиру ексклузивног интервјуа датог Центру за друштвену стабилност у Загребу, као део документарног филма „Анатомија обмане – Вуковар“, последњег дела трилогије која се бави темама рата и истине на простору бивше Југославије.

Само неписмен човек може рећи да није било геноцида у Јасеновцу- изјавио је Месић, коментаришући све чешће покушаје релативизације и негације злочина који су почињени у том логору смрти током Другог светског рата.

Како НСуживо подсећа, у усташком логору смрти Јасеновац је страдало 700.000 људи, а највише убијених је управо било Срба.

Комплетан видео његове изјаве можете погледати испод.


 

 

јасеновац јасеновац жртве српске жртве логор Јасеновац стјепан месић
Извор:
НСуживо
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАБРАЊЕНО СЕЋАЊЕ: Хрватска није дозволила српским студентима улазак у Јасеновац; ЗУРОФ: То је злобно и одвратно
хас

ЗАБРАЊЕНО СЕЋАЊЕ: Хрватска није дозволила српским студентима улазак у Јасеновац; ЗУРОФ: То је злобно и одвратно

12.05.2025. 18:49 18:55
Волим
0
Коментар
6
Сачувај