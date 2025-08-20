scattered clouds
СВИ ДОЛАЗЕ

ВИДИМО СЕ У СУБОТУ У 18.30 ЧАСОВА! Грађани најавили ново окупљање у 80 градова широм Србије

20.08.2025. 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Информер
Дневник/С. Иршевић
Фото: Дневник/С. Иршевић

Грађани против блокада који су данас изашли на улице у 50 градова послали су поруку да је ново окупљање у суботу у 18.30 сати, али овога пута у 80 градова.

Подсетимо, према  проценама, више од 30.000 грађана окупљено је вечерас на скуповима против блокада у 50 места у Србији.

Према проценама МУП, окупљено је 31.000 људи, а према проценама БИА 34.000 грађана.

Данас су обични људи, који су сити блокада устали против блокада. Хоће да им се врати оно што је највредније за њих, а то је њихов живот који су им укинули, право на живот које су им забранили.

Само хоће своје назад. То су људи који хоће леп и нормалан живот. Грађани су устали против блокада.

