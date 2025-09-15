ВУЧЕВИЋ ЗАПУШИО УСТА МАРИНИКИ Узданица Драгана Ђиласа прети лидеру напредњака и министарки Месаровић „собом у затвору“! Ево како је председник СНС спустио на земљу
Мариника Тепић, потпредседница ССП, објавила је срамотан твит на мрежи Икс, у којем је истакла да за потпредседницу Владе и министарку привреде Адријану Месаровић имају „једну посластицу и једну собу у затвору“, те да није само „Вучевић био неваљао“.
На скандалозно писање опозиционе посланице, одговорио је лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић.
-Знате ли нешто осим да стално лажете и претите лажима?! Постоји у медицини објашњење за то, али нажалост нисам квалификован да вам помогнем. А и досадили сте више и Богу и народу- огласио се Вучевић.
