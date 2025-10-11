ЛИДЕР СНС ВУЧЕВИЋ О САНКЦИЈАМА НИС-у: Држава ће изнаћи најбоље решење, да покажемо поштовање партнера и правног поретка - И Американци и Руси гледају своје интересе
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић рекао је гостујући на Пинк телевизији да се Србија налази у незавидној ситуацији по питању НИС-а, те да је то класичан пример колатералне штете.
-Господин Дјуков је први човек Газпром Њефта. Најважније је да је човек који је директно наслоњен на сам врх Кремља. Није лака позиција Србије, налазимо се на шаховској табли између два велемајстора, САД и Русије, које играју своју геополитичку игру, а ми смо једно поље. Незавидна ситуација, ничим изазвана од Србије или неке наше активности. Ово је класичан пример да сте колатерална штета. Мислим да је председник републике врло јасно изнео све податке које је могао да подели са грађанима. Ми смо успели неколико пута да одложимо санкције, готово 7,8 месеци. Оно што је трагикомично је да неко Вучића оптужује за санкције НИС-у, од оних који су продавали НИС. Нити ми утичемо на договоре Трампа и Путина, јер Србија, хтела не хтела, не може да се меша. Нама треба гас. Сви морају да разумеју да америчке санкције имају велике последице. Аутоматски све банке престају да сарађују са том компанијом, сви превозници и наравно, ово је питање ЈАНАФ-а. Губици за многе компаније. Надам се да ће држава изнаћи најбоље решење, а да покажемо једну принципијелност у поштовању свих партнера и правног поретка. Да Србија показује бригу и однос према њима, а било би добро да америчка и руска страна разумеју и српску страну. Мислим да Американци не хају, а с друге стране Руска Федерација не гледа да ли треба да повуче потез више да сачува традиционалног пријатеља као што је Србија. Ми смо између та два велика играча и морамо да сачувамо себе - рекао је Вучевић.
Вучевић је истакао да су се по овом питању "одмах су се јавили сусједи да буду спасиоци".
- Дјуков је човек који долази са пуним капацитетом за разговоре са председником. Важно је да грађани знају да има довољно горива, ништа није стало. Да не заборавимо да 5.000 људи са високим платама ради у НИС-у. Председник државе је инсистирао да НИС не повлачи радикалне потезе по запослене - навео је Вучевић.
Време да се покаже смиреност
-Мислим да је опозиција покушавала претходних дана да искористи, али мислим да је време да покажемо смиреност, рационалност и да сачувамо државу. Нас је сто мука снашло. Имамо Републику Српску, КиМ. Мислим да су нам одузели превише са црвеним шакама и пиштаљкама и скренули пажњу са важним ствари. Али то је и циљ обојене револуције. Више нико нема дилеме да огромна већина људи хоће да живи мирно - рекао је Вучевић.
Немамо могућност да кажемо да нам не требају једни или други
Код нас је, како каже Вучевић, као у филму „Три карте за Холивуд“, једни ће оптужити Американце, други рећи шта нам раде Руси.
-Обе варијанте су екстремне и не помажу решавању ситуације. Немамо могућност да кажемо да нам не требају једни или други. Кад гад смо историјски покушавали да се определимо, ови други су дошли да праве пожар у нашој кући. Ово што води Вучић је најмудрија међународна политика. Вашингтон жели да заустави финансијски потенција кроз енергетски сектор Руске Федерације, а НИС је једно парче тог мозаика. За нас је то главни прозор. Али на њиховој мапи то је једно мало поље. Што не значи да је небитно, јер се њихови људи који се баве овим регионом баве и тим - навео је Вучевић.
Не треба, каже Вучевић, потценити њихове акције, ни чудне руско-хрватске односе, поготово из односа бивше Југославије.
-То није питање духовности, већ једна веза која је направљена. Не заборавите да су Руси имали велике инвестиције у Хрватској. Хрватска види своју шансу, кроз причу око ЈАНАФ-а и ИНЕ. Ово није без договора са Пленковићем. Српске компаније не могу да купе ниједну башту у Хрватској. Данас када је Србија конкурентна, наше компаније много теже улазе на тржиште. Мислим да треба у другом правцу да тражимо решење. Верујем да ће председник републике наћи са Дјуковим или Кремљем решење, али и са неком трећом страном, да ли су то Американци или Мађарска - рекао је Вучевић.