ВУЧИЋ О ИЗБОРИМА: Биће кад надлежни донесу одлуку, у складу са Уставом ЧЕСТИТАЋУ БЛОКАДЕРИМА АКО ПОБЕДЕ, АЛИ НЕЋУ ДОЗВОЛИТИ ДА СРБИЈА ПОСТАНЕ СВИЊАЦ
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће избори бити када надлежни државни орган буде донео одлуку, у складу са Уставом Републике Србије и у складу са законом.
Вучић је, одговарајући на питања новинара Н1 зашто се, како је наведено, "плаши да распише изборе", рекао да је добро да су се блокадери коначно сетили ко је надлежан и приметио да новинар није поставио питање, већ констатовао као део медијске платформе која, како је истакао, учествује у противзаконитим радњама и покушају рушења легитимне и легално изабране власти, додајући да то није ништа ново.
"Избори ће бити када надлежни државни орган буде донео одлуку, у складу са Уставом Републике Србије и у складу са законом, а на изборима они ће вероватно да победе. Они имају, како сами кажу у својим истраживањима, огромну предност, велики су фаворити, ја им то признајем, али не могу да ми одузму право да се заједно са истомишљеницима политичким, са људима који не желе да од Србије направе свињац и брлог, борим против оних који би да направе свињац и брлог од ове земље", истакао је Вучић.
Додао је да ће им честитати ако победе, али да прво треба да се преброје гласови из кутија пре проглашења победе, да не буде, како је указао, као што је било у Зајечару и Косјерићу.
Вучић је подсетио и да је нудио да буде расписан саветодавни референдум и да су блокадери то одбили, као што су одбијали и изборе уз изјаве да је "свако ко прихвати Вучићеве изборе издајник".
"Шест месеци су лагали како неће изборе, како се не баве политиком, шест месеци су постављали лажна питања, а на крају смо схватили да их је занимала само политика. При томе су против закона блокадери окупирали наше путеве, малтретирали грађане. Нису им дозволили да се крећу слободно. На крају су направили брлог и свињце од наших факултета и универзитета", рекао је Вучић.
Додао је да су блокадери потом наставили да малтретирају грађане, да их обилазе по кућама и да шиканирају на сваком месту оне чија је кривица само у томе што мисле и размишљају другачије.
"Да би схватили смисао обојене револуције погледајте шта је нападнуто. Један предмет који би требало да сруши све кинеске инвестиције и српско-кинеску сарадњу, нападају Генералштаб да би се срушила сарадња са Доналдом Трампом и Сједињеним Америчким Државама. Јасно вам је по чијем налогу. И оно што је следеће што ће да нападају то је Турски ток, сарадња са Русијом. И то ће бити три тачке напада. Директно три тачке напада, само да не сме ни са ким другим да се сарађује и да се зна ко мора да буде газда у Србији, а да то не сме да буде нико из Србије. Мало ко је размишљао о овоме", рекао је Вучић.
Према његовим речима, када је реч о изборима, добро је да су се блокадери коначно сетили ко је надлежан у овој земљи.
Вучић је такође рекао да је занимљиво да су блокадерима били надлежни сви могући амбасадори, и хрватски посланик у Европском парламенту Стјепан Бартулица, и известилац Европског парламента за Србију Тонино Пицула, а доказало се да је реч о двојици истакнутих усташа и починилаца најкрвавијег и најтежег етничког чишћења после Другог светског рата на европском тлу и то баш против Срба.
"То су им хероји, то су им браћа, то су дивни људи, али њихов председник није заслужио да добије прилику ни за разговор који сам нудио и њима и шефу блокадера Београдског универзитета и свима другима. А онда су се сетили да кажу да сам кукавица. Ја немам проблем са тим. Они су веома храбри, нарочито када нападају жене. Посебно имају пик на жене и воле да туку и нападају жене, а нарочито новинарке које им се не допадају и чији став новинарски им се најмање не допада", рекао је председник Вучић.