ВУЧИЋ СТИГАО У ПЕКИНГ Предстоје састанци са Си Ђинпингом и Путином
02.09.2025. 08:03 08:10
Председник Србије Александар Вучић стигао је у Пекинг, чиме је започео вишедневну посету Народној Републици Кини, где ће на позив председника Кине Си Ђинпинга присуствовати обележавању 80. годишњице победе у Другом светском рату.
Током посете Пекингу, председник Вучић састаће се са председником Народне Републике Кине Си Ђинпингом, председником Руске Федерације Владимиром Путином, као и са другим високим званичницима НР Кине и представницима великих компанија.
Председник Вучић ће 3. септембра присуствовати великој војној паради поводом Дана победе, а на параду су позвани лидери 26 земаља.