(ВИДЕО) ВУЧИЋ ПОЗВАО БЛОКАДЕРЕ НА ДЕБАТУ ПРЕД КАМЕРАМА " Заједно осудимо насиље на нашим улицама"
22.08.2025. 12:34 12:53
Председник Србије Александар Вучић позвао је на дебату представнике студентско-блокадерског покрета.
-Србија своје проблеме мора да решава демократским дијалогом, а не насиљем. Позивам представнике блокадерског покрета на разговор и јавну дебату о визијама, да разговарамо о нашим плановима и програмима за будућност и сви заједно осудимо насиље на нашим улицама - поручио је председник.