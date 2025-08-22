overcast clouds
(ВИДЕО) ВУЧИЋ ПОЗВАО БЛОКАДЕРЕ НА ДЕБАТУ ПРЕД КАМЕРАМА " Заједно осудимо насиље на нашим улицама"

Фото: Дневник

Председник Србије Александар Вучић позвао је на дебату представнике студентско-блокадерског покрета.

-Србија своје проблеме мора да решава демократским дијалогом, а не насиљем. Позивам представнике блокадерског покрета на разговор и јавну дебату о визијама, да разговарамо о нашим плановима и програмима за будућност и сви заједно осудимо насиље на нашим улицама - поручио је председник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

