ВУЧИЋ УЖИВО НА ТВ ПРВА Председник Србије о санкцијама које је опозиција тражила у Стразбуру: То је недостатак моралног кредибилитета
Председник Србије Александар Вучић гостује у Вестима на ТВ Прва, а говори о најактуелнијим темама у Србији.
Вучић се, на самом почетку, осврнуо на сусрет са славним глумцем Џекијем Ченом, који је један од главних промотера ЕКСПО.
Ми смо знали, договарали се али нисмо могли раније да говоримо да је Џеки Чен један од промотера. Невероватан човек огромног ентузијазма, чудесно је да у тим годинама има толико снаге. Лепо говори о Србији. Данас му је драго да може да види да Београд и Србија изгледају другачије и да може да помогне. Видим да је и Стивен Сигал стигао у Београд, невезано са овим, поручио је председник Србије.
Председник Србије се потом осврнуо на то што је опозиција тражила санкције у Стразбуру:
„Је л' могуће да су они стварно тражили санкције против сопственог народа, полицајаца и њихове деце? Зашто, јер су трпели бруталне нападе свакодневно на улицама? То је недостатак моралног кредибилитета. Био сам сигуран да толико далеко не могу да иду. Никад као политичар нисам тражио увођење санкција против икога из наше земље. То су ствари које не смете да тражите, посебно не од странаца“.
Ја мислим да је ово добро ,да су људи могли да виде, да им буде потпуно јасно о чему је реч и о чему се ради и ако некоме и није било јасно до данас, данас му је јасно. Настало је као резултат немоћи и пораза. Овде да су могли сами да ураде нешто више, да победе у обојеној револуцији организованој споља, они би то урадили. Пошто нису могли, зову великог брата у помоћ не би ли коначно могли нешто да ураде, казао је Вучић и додао:
"Сви су помињали "Вучић се рукује с Путином и Сијем, требало би му одсећи руку" и то вам говори о њиховој идеологији, о томе да не знају шта је држава и шта су грађани. Не разумеју да ми морамо да имамо и гас ове године. Ја не могу да волим или не волим Руску Федерацију, ја морам да водим рачуна о грађанима Србије, наше фабрике морају да имају довољно гаса, ми морамо да имамо струју ове зиме. То показује о незнању елементарних ствари у Србији, о кукавичлуку и једно огромно неразумевање према потребама грађана Србије.
Ми немамо довољно гаса и струје. Имамо нафту коју добијамо само од једног канала, рекао је.