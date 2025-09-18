КАД РЕЗИДУАЛНИ МЕХАНИЗАМ СПРОВОДИ ПРАВО
ЗАБРАНИЛИ ПОСЕТУ СВЕШТЕНИКА Петронијевић: Караџићу прекршена сва права, хашки трибунал одбија да интервенише
БАЊАЛУКА: ”Не постоји право које је први председник Републике Српске Радован Караџић имао у затвору у Великој Британији, а које није прекршено”, изјавио је данас адвокат Горан Петронијевић.
Према његовим речима, еклатантан пример тортуре над Караџићем је одлука британских правосудних органа да забране свештенику Српске православне цркве Радмилу Стокићу да га посети.
"Он је већ неколико пута био код Караџића. Отишао је код њега да задовољи његову потребу за испољавањем вере и исповедањем, што је нешто најсветије што сваком човеку припада ма које вере био. Међутим, они су чак и то онемогућили, што доказује да су Караџића сва права ускраћена", рекао је Петронијевић за Срну.
Петронијевић је истакао да су након овог случаја сви који су имали контакт са Караџићем немоћни да предузму било шта да му помогну, јер су то до сада чинили на основу приче са њим и онога што би им он рекао.
Он је нагласио да они апсолутно верују Караџићу, а не судским властима и онима који чине такве врсте прекршаја у кршењу затворских права.
"Али, ми смо сада немоћни зато што Хашки трибунал, односно резидуални механизам, када им се то презентује и каже да погледају шта раде човеку и да морају да реагују, то негирају и говоре "све је у реду, он измишља", објаснио је Петронијевић.
Да све није у реду и да је далеко од тога, напомиње Петронијевић, потврђује управо забрана посете свештеника Стокића, која је један од еклатантних доказа тортуре над Караџићем.
Свештенику Радмилу Стокићу недавно није дозвољено да посети Радована Караџића у затвору Албани на острву Вајт.
Стокић је тада изјавио да је већ пет пута посећивао Караџића, да је и сада тражио дозволу и заказао посету две седмице раније, али да му то по доласку у затвор није дозвољено, упркос томе што је путовао осам сати.
Он је додао да је 20 година капелан СПЦ, да је ушао у много затвора од Скандинавије до Естоније и других земља у чијим затворима се налазе српски заточеници и да нигде није имао ситуацију да му се забрани улазак у затворску капелу.
"До сада се није десило да не могу да служим службу, да не могу да исповедим и причестим затворенике. То је једино случај у "хришћанској земљи" као што је Енглеска, што је нехумано, недопустиво и неприхватљиво", рекао је Стокић.