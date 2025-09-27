БЕЗ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛАМА, ЂАЦИ ЋЕ ИХ ОДЛАГАТИ У СПЕЦИЈАЛНЕ ФИОКЕ ПРЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ Ова држава у комшилуку је преломила, родитељи одушевљени
Ново упутство Министарства просвете Албаније које је ступило на снагу, забрањује употребу мобилних телефона и повезаних уређаја ученицима и наставницима у свим предуниверзитетским установама у земљи.
Према упутству, ученици морају на почетку наставе да одложе телефоне у предвиђене кутије или фиоке у учионицама, искључене или у режиму "авион", и не смеју да их користе до краја часа, пише "Демокрација".
Наставницима је такође забрањена употреба телефона током наставе, осим у хитним случајевима или када је употреба педагошки оправдана и одобрена од школске управе.
У случају кршења правила, наставник одузима уређај и предаје га дирекцији, а родитељ је одмах обавештен и мора лично да преузме телефон.
Понављање прекршаја повлачи саветовање, укључивање у образовне активности или дисциплинске мере, зависно од нивоа образовања ученика.
Директори школа обавезни су да обезбеде услове за спровођење правила, информишу ученике и родитеље и редовно извештавају надлежне службе о примени упутства.
Родитељи су дужни да сарађују са школом и обезбеде да њихова деца поштују забрану. Министарство наводи да је забрана део шире стратегије за побољшање дисциплине, концентрације и непосредне комуникације у образовном процесу.
Танјуг