БЕЗ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛАМА, ЂАЦИ ЋЕ ИХ ОДЛАГАТИ У СПЕЦИЈАЛНЕ ФИОКЕ ПРЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ Ова држава у комшилуку је преломила, родитељи одушевљени

27.09.2025. 09:48 09:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Илустрација, Дневник
Ново упутство Министарства просвете Албаније које је ступило на снагу, забрањује употребу мобилних телефона и повезаних уређаја ученицима и наставницима у свим предуниверзитетским установама у земљи.

Према упутству, ученици морају на почетку наставе да одложе телефоне у предвиђене кутије или фиоке у учионицама, искључене или у режиму "авион", и не смеју да их користе до краја часа, пише "Демокрација".

Наставницима је такође забрањена употреба телефона током наставе, осим у хитним случајевима или када је употреба педагошки оправдана и одобрена од школске управе.

У случају кршења правила, наставник одузима уређај и предаје га дирекцији, а родитељ је одмах обавештен и мора лично да преузме телефон.

Понављање прекршаја повлачи саветовање, укључивање у образовне активности или дисциплинске мере, зависно од нивоа образовања ученика.

Директори школа обавезни су да обезбеде услове за спровођење правила, информишу ученике и родитеље и редовно извештавају надлежне службе о примени упутства.

Родитељи су дужни да сарађују са школом и обезбеде да њихова деца поштују забрану. Министарство наводи да је забрана део шире стратегије за побољшање дисциплине, концентрације и непосредне комуникације у образовном процесу.

 

Танјуг

албанија Албанија  мобилни телефони
