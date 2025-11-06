БОЈАНОВ НЕСТАНАК ПРИЈАВЉЕН ЈЕ ПРЕ 10 ГОДИНА Сахрањен на папиру САДА СЕ ПОЈАВИО НИОТКУД
Бојан Иванов (62), који је пре 10 година нестао, а пре 5 проглашен мртвим, случајно је пронађен на планини Пирин, жив и здрав.
Мушкарца из Бугарске недавно је пронашла шумска служба у импровизованој колиби на планини Пирин, изнад Банског.
Иванов је живео у Новом Селу, у близини Руса, и није био ожењен. Његова мајка Тодора Александрова је 9. јуна 2015. године пријавила његов нестанак.
У првим годинама након нестанка, његова мајка и комшије су активно трагали за њим и били заинтересовани за његову судбину, али од њега није било ни трага.
Пет година касније, 2020, његова мајка је поднела захтев суду да се њен син званично прогласи мртвим. Суд је тада донео одлуку, на основу изјава мајке, да се његова смрт догодила 31. децембра 2013. године.
Током саслушања испитан је сведок који је познавао Иванова од 2011. године. Рекао је да је Иванова запослио 2013. године, али да га није видео од јесени те године. Сведок је објаснио да је Иванов имао издавачку кућу, али да је било неколико случајева када су га зеленаши и судски извршитељи тражили због дугова, а његова имовина је стављена под залог.
Међутим, 10 година након нестанка, Иванов је случајно пронађен, жив и здрав. Након тога је одведен у полицију у град Банско на идентификацију, али је пуштен јер није осумњичен ни за један злочин.
Полиција му је понудила смештај у дому, али је он то одбио, објашњавајући да има средстава и да му није потребна помоћ. Није познато где је отишао након што је напустио полицијску станицу.