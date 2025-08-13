БРЗА АКЦИЈА ЦРНОГОРСКЕ ПОЛИЦИЈЕ Албанац са КиМ ухапшен због сумње да је изазвао пожар
13.08.2025. 09:16 09:17
ПОДГОРИЦА: Шећу Линдон (38) са Косова и Метохије ухапшен је у Црној Гори због сумње да је у барском насељу Заљево изазвао пожар.
Из Управе полиције је саопштено да је Линдон идентификован у кратком времену, након чега је синоћ приведен.
У полицијском саопштењу се наводи да су одмах по пријему дојаве да је у месту Заљево дошло до избијања пожара, којим је захваћено ниско растиње, изашли на лице места, где су упућени и припадници Службе заштите и спашавања који су локализовали пожар.
У вези са наведеним догађајем, обавештен је државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Бару, по чијем налогу је извршен увиђај на лицу места, саопштено је из Управе полиције.