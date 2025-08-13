clear sky
БРЗА АКЦИЈА ЦРНОГОРСКЕ ПОЛИЦИЈЕ Албанац са КиМ ухапшен због сумње да је изазвао пожар

13.08.2025. 09:16 09:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: pixabay.com

ПОДГОРИЦА: Шећу Линдон (38)  са Косова и Метохије ухапшен је у Црној Гори због сумње да је у барском насељу Заљево изазвао пожар.

Из Управе полиције је саопштено да је Линдон идентификован у кратком времену, након чега је синоћ приведен.

У полицијском саопштењу се наводи да су одмах по пријему дојаве да је у месту Заљево дошло до избијања пожара, којим је захваћено ниско растиње, изашли на лице места, где су упућени и припадници  Службе заштите и спашавања који су локализовали пожар.

 У вези са наведеним догађајем, обавештен је државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Бару, по чијем налогу је извршен увиђај на лицу места, саопштено је из Управе полиције.

црна гора пожар
