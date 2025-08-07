ЦРНА ГОРА НА УДАРУ ПАКЛЕНИХ ВРУЋИНА Подгоричани ће се борити са 43 степена, на приморју ноћу неће падати температура испод 30! Ево када стиже освежење
Наш регион наредних дана захватиће врео топлотни талас. Врела ваздушна маса стићи ће са севера Африке и следећих 10 дана условљаваће екстремно топло време.
Врела ваздушна маса захватиће Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију.
Врело време биће праћено ведрим временом, а очекује се и огромна опасност од шумских пожара.
Максимална температура прелазиће 35 степени, а најврелије биће у јужним и централним пределима Херцеговине, у долини Зете и Мораче, на северозападу Албаније и у залеђу Далмације, уз температуре од 40 до 42 степена, док ће Подгорица горети на 43.
Чак ће и ноћне температуре бити врло високе, а у Подгорици и у области Јадрана до дубоко у ноћ неће се спуштати испод 30 степени.
Врелина ће потрајати најмање 10 дана и према тренутним прогнозама нема на видику да ће бар до 20. августа доћи до освежења.