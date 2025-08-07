overcast clouds
ЦРНА ГОРА НА УДАРУ ПАКЛЕНИХ ВРУЋИНА Подгоричани ће се борити са 43 степена, на приморју ноћу неће падати температура испод 30! Ево када стиже освежење

07.08.2025. 10:07 10:14
Дневник
Телеграф.рс
Фото: unsplash.com, ilustracija

Наш регион наредних дана захватиће врео топлотни талас. Врела ваздушна маса стићи ће са севера Африке и следећих 10 дана условљаваће екстремно топло време.

Врела ваздушна маса захватиће Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију.

Врело време биће праћено ведрим временом, а очекује се и огромна опасност од шумских пожара.

Максимална температура прелазиће 35 степени, а најврелије биће у јужним и централним пределима Херцеговине, у долини Зете и Мораче, на северозападу Албаније и у залеђу Далмације, уз температуре од 40 до 42 степена, док ће Подгорица горети на 43.

Чак ће и ноћне температуре бити врло високе, а у Подгорици и у области Јадрана до дубоко у ноћ неће се спуштати испод 30 степени.

Врелина ће потрајати најмање 10 дана и према тренутним прогнозама нема на видику да ће бар до 20. августа доћи до освежења.

