clear sky
34°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ЦРНОЈ ГОРИ ПОЖАРИ ЈОШ УВЕК АКТИВНИ Драматично у Кучима и Биочу на Смоковцу! ПОЛИЦИЈА ДИГЛА ДРОНОВЕ

13.08.2025. 16:16 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
d
Фото: pixabay.com

ПОДГОРИЦА: Из МУП-а саопштили да се очекују хеликоптери из Чешке и БиХ, као и поновни долазак канадера из Италије и Хрватске. Помоћ из ваздуха стигла из Србије и Мађарске

Полицијски службеници у свим општинама надгледају терен и чувају критичне тачке, али и дроновима контролишу више локација, речено је Вијестима незванично из Министарства унутрашњих послова.

Директор Управе полиције Лазар Шчепановић, појашњено је, формирао је кризне полицијске штабове у свим црногорским општинама.

"Сва оператива распоређена је на терен како би се надгледале и чувале све критичне тачке попут Горице и Љубовића у Подгорици, али и сличних локација у другим општинама", речено је подгоричком дневнику.

Ваздухоплов из Мађарске је стигао и очекује се да крене у акцију у Даниловграду.

Из МУП-а су рекли да се очекују хеликоптери из Чешке и БиХ, а очекује се и поновни долазак канадера из Италије И Хрватске.

Помоћ из ваздуха у овом тренутну, на локацијама у Кучима, пружа хеликоптер МУП-а Србије, који се у Црној Гори налази трећи дан.

Два црногорска хеликоптера тренутно су помоћ из ваздуха захваћеним подрућјима у општини Даниловград, док се црногорски авион "Air Tractor" на подручју Пипера - Смоковца и Мрка.

За ватрогасце који су као помоћ дошли из Аустрије, а очекује се још део њих, обезбеђена је сва логистичка подршка.

Вршилац дужности командира Службе заштите и спашавања Главног града Никола Бојановић тражио је од МУП-а да подигну дронове како би се лоцирале и идентификовале особе које подмећу пожаре на територији Подгорице.

Танјуг

пожари Црна Гора дронови
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЖАРИ ПРЕТЕ СРБИЈИ Хитан апел грађанима начелника Млађеновића - Не палите ништа док не прође овај хаос
пожари србија

ПОЖАРИ ПРЕТЕ СРБИЈИ Хитан апел грађанима начелника Млађеновића - Не палите ништа док не прође овај хаос

13.08.2025. 14:15 14:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај