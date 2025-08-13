У ЦРНОЈ ГОРИ ПОЖАРИ ЈОШ УВЕК АКТИВНИ Драматично у Кучима и Биочу на Смоковцу! ПОЛИЦИЈА ДИГЛА ДРОНОВЕ
ПОДГОРИЦА: Из МУП-а саопштили да се очекују хеликоптери из Чешке и БиХ, као и поновни долазак канадера из Италије и Хрватске. Помоћ из ваздуха стигла из Србије и Мађарске
Полицијски службеници у свим општинама надгледају терен и чувају критичне тачке, али и дроновима контролишу више локација, речено је Вијестима незванично из Министарства унутрашњих послова.
Директор Управе полиције Лазар Шчепановић, појашњено је, формирао је кризне полицијске штабове у свим црногорским општинама.
"Сва оператива распоређена је на терен како би се надгледале и чувале све критичне тачке попут Горице и Љубовића у Подгорици, али и сличних локација у другим општинама", речено је подгоричком дневнику.
Ваздухоплов из Мађарске је стигао и очекује се да крене у акцију у Даниловграду.
Из МУП-а су рекли да се очекују хеликоптери из Чешке и БиХ, а очекује се и поновни долазак канадера из Италије И Хрватске.
Помоћ из ваздуха у овом тренутну, на локацијама у Кучима, пружа хеликоптер МУП-а Србије, који се у Црној Гори налази трећи дан.
Два црногорска хеликоптера тренутно су помоћ из ваздуха захваћеним подрућјима у општини Даниловград, док се црногорски авион "Air Tractor" на подручју Пипера - Смоковца и Мрка.
За ватрогасце који су као помоћ дошли из Аустрије, а очекује се још део њих, обезбеђена је сва логистичка подршка.
Вршилац дужности командира Службе заштите и спашавања Главног града Никола Бојановић тражио је од МУП-а да подигну дронове како би се лоцирале и идентификовале особе које подмећу пожаре на територији Подгорице.
Танјуг